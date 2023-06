Marvel's Spider-Man 2: Vorbestellerphase hat offiziell begonnen - hier bekommt ihr das Spiel

Marvel's Spider-Man 2: Die Vorbesteller-Boni sowie die drei Editionen im Überblick

Arachnknight-Anzug für Peter in drei Farbvariationen

Schattenspinne-Anzug für Miles in drei Farbvariationen

Netzgreifer-Gerät

drei zusätzliche Skill-Punkte

zwei weitere zusätzliche Skill-Punkte

zusätzliche Gegenstände für den Foto-Modus

zehn einzigartige Outfits, wobei fünf für Peter und fünf für Miles bestimmt sind

passendes SteelBook

49 Zentimeter große Statue von Peter, Miles und Venom

In ein paar Wochen soll es so weit sein: Am 20. Oktober feiertseinen Release und Sony und Insomniac läuten diefür den zweiten Teil des Action-Adventures ein.Mit dabei:, die ihr euch mit einer frühzeitigen Entscheidung zum Kauf sichern könnt. Außerdem erwartet euch neben der standardmäßigen Ausführung noch eine besondere, ebenso wie eineGanz grundlegend wird Marvel's Spider-Man 2 also in gleich drei unterschiedlichen Versionen erscheinen, die ihr ab sofort bei teilnehmenden Händlern vorbestellen könnt. Diekönnt ihr euch beispielsweise vorab beisichern:drei Editionen bieten für Vorbesteller folgende Vorzüge:Entscheidet ihr euch hingegen für dieEdition, die es im PlayStation Store zu kaufen gibt , erhaltet ihr obendrein folgende Boni:Mit der, die neben dem Spiel in digitaler Form auch die restlichen Boni für Vorbesteller der anderen Editionen bietet, gibt es noch besondere physische Inhalte für Sammler abzustauben:Erst kürzlich gab eszu sehen. Und: In einem Interview ging Creative Director Bryan Intihar etwas näher auf das kommende PS5-Exklusiv-Spiel ein undLetztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer