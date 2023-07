Marvel's Spider-Man 2: Neuer Story-Trailer zeigt bulligen Venom und alte Bekannte im neuen Licht

Marvel's Spider-Man 2: Ein gruseliger Peter und ein bulliger Venom

Nicht mehr lange, dann schwingt sich der doppelte Spinnenheld wieder durch die Straßen von New York: Passend zur gestern gestarteten San Diego Comic-Con gibt es einen neuen Trailer zu, der erstmalsrichtig in Aktion zeigt.Damit aber nicht genug: Zeitgleich kündigte Sony einean, die mit einem mehr als nur passenden Design erscheinen wird. Und wer schon eine PlayStation 5 besitzt, kann optional Seitenplatten für die Konsole im Spider-Man-Design oder einen optisch schicken Dualsense-Controller erwerben.Doch zurück zum Trailer: Die Geschichte von Marvel's Spider-Man 2 findet einige Monate nach den Ereignissen vonstatt. Sowohl Peter als auch Miles haben den Punkt erreicht, wo sie Privatleben und die Arbeit als Superheld nur noch schwer unter einen Hut bekommen. Darüber hinaus gewährt das neue Video einen ausführlicheren Blick auf, Sohn von Norman Osborn und Peters bester Freund, welcher im ersten Teil noch durch Abwesenheit glänzte.Richtig kompliziert wird es die beiden spielbaren Spider-Man-Helden jedoch, als dermitsamt seiner Armee in New York aufschlägt. Und dann ist da ja noch dieser Symbiont, der sich mit Peter verbindet und ihm neue Kräfte verleiht, aber auch seine Persönlichkeit verändert. Das sorgt dafür, dass sich selbst Mary Jane vor ihm verstecken muss, wie der Trailer in einer Szene anedeutet.Zum Schluss gibt es dann einen Ausblick auf Venom, der in Marvel's Spider-Man 2 eine mehr alsaufweist. Wer hinter Venom genau steckt, verrät Entwickler Insomniac Games übrigens noch nicht. In der Vergangenheit bestätigte man allerdings, dass es sich nicht um Eddie Brock handeln wird, der in den meisten Comics und Verfilmungen mithilfe des Symbionten zu Venom wird.Wer nach dem Trailer Lust bekommt, endlich wieder mit Spider-Man loszuschwingen, muss sich leider noch ein wenig in Geduld üben: