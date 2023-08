Marvel's Spider-Man 2: USK-Freigabe offiziell bekanntgegeben

(

Marvel’s Spider-Man 2: USK-Freigabe ab 16 Jahren verspricht düstereres Setting

Zwar ist die Einstufung des US-amerikanischen Entertainment Software Rating BoardESRB) bereits erfolgt, nun hat sich aber auch diean eine Altersfreigabe fürgewagt. Und diese gibt Aufschluss darüber, wie böse es im zweiten Teil zugehen dürfte.Schon die Ankündigung sowie die ersten gezeigten Gameplay-Szenen machten den Eindruck, als würde der Nachfolger des gefeierten ersten Teils einen etwasanschlagen. Nun haben wir die Gewissheit.Im Gegensatz zumder seinerzeit eine Altersfreigabe ab zwölf Jahren erhielt, bekommt Marvel’s Spider-Man 2 nun von der USK eine etwas höher liegende Einschätzung verpasst. So empfiehlt die Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle das Spiel ab einem Alter von, wie Sony über die hauseigene Webseite bekannt gibt . Damit übersteigt sie gleichermaßen die Bewertungen für alle anderen Marvel-Spiele der vergangenen zehn Jahre.Seitens der Pan European Game Information, kurz, fiel die Alterseinschätzung aber bereits für die beiden vorherigen Spider-Man-Spiele, so auch der-Ableger, mit einer Festlegung ab 16 Jahren etwas strenger aus. Grund dafür war die moderate, aber vorhandeneDas US-amerikanischegeht wiederum etwas lockerer mit der Bewertung um. So erhielt Marvel’s Spider-Man 2 hier eine Freigabe ab 13 Jahren, was an den etwas anders gehaltenen Bewertungsparametern liegen dürfte. Bei derist unter anderem von Feinden, die Pistolen oder Maschinengewehre nutzen oder mit Drogen handeln, kleineren Blutspritzern sowie toten Körpern die Rede. Außerdem gäbe es einige vulgäre Äußerungen der Charaktere im Spiel, die sich jedoch über weite Strecken im Rahmen halten würden.Der heiß ersehnte zweite Teil des Spinnenmann-Abenteuers erscheint amexklusiv für die PlayStation 5, deren technische Möglichkeiten das Spiel vollends ausreizen soll. Seit Juni könnt ihr, welche exklusiven Pre-Order-Boni euch erwarten.Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer