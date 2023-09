Marvel's Spider-Man 2: Fallschaden und Schwungassistent können eingeschaltet werden

Marvel's Spider-Man 2: Endlich Schaden durch schwere Stürze

Aufgrund ihres geringen Gewichts erreichen Spinnen bei einem Sturz in der Regel keine so hohe Geschwindigkeit, dass sie sich beim Aufprall verletzen können. Dieses Vorbild nahmen sich die Schöpfer der Spider-Man-Spiele wohl zu Herzen, und schalteten den Fallschaden für den Superhelden ab. Inkönnt ihr jedoch diese Einstellung selbst in die Hand nehmen.Als eine von mehreren Möglichkeiten, das Spiel zu individualisieren, soll es dasmachen, verrät Director of Programming Doug Sheahan. Sowohl in puncto Gameplay als auch optisch bietet Spider-Man 2 hier einige Optionen.„Wir stellen immer häufiger fest, dass die Spieler ihr Spielerlebnis gerne individuell gestalten möchten“, so Sheahan . Daher könnt ihr den Fallschaden, der in der Standardeinstellung wie gehabt ausgestellt ist, aktivieren. Wenn ihr alsound vielleicht mal ein Seil daneben schießt, kann die Reise nicht nur schnell auf dem asphaltharten Boden der Tatsachen landen, sondern sich auch negativ auf eure Gesundheitsleiste auswirken.„Wir hoffen, dass die Spieler, die gerne in die Details eintauchen, viel Spaß beim Experimentieren haben werden“, zeigte sich Sheahan gespannt. Eine Option, die das Schwingen vor allem für Spiel-Neulinge einfacher machen soll, ist der Swing Steering Assist. Damit soll Spider-Man bei seinen rasanten Hangel-Touren durch Manhattansein. So fühlt ihr euch nicht verloren, wenn ihr zum ersten Mal das schwindelerregende Superhelden-Abenteuer angeht.Optisch bekommt ihr Gelegenheit, Peter Parker und Miles Morales mit. Diese haben teilweise wiederum mehrere Farbpaletten, sodass euch insgesamt über 200 Optionen zur visuellen Variabilität zur Verfügung stehen. Selbst wenn ihr euch nach jeder Quest auszieht, reicht das nicht aus.Das neue Spider-Man-Abenteuer, in dem ihr mit Peter uns Miles erstmals beide Helden steuern könnt, erscheint am. Wir durften das Spiel vorab schonmal abzocken und sagen euchhaben.