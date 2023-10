Marvel's Spider-Man 2: Story-Recap zu den Ereignissen von Spider-Man und Miles Morales

Die Story von Marvel's Spider-Man

Gründung der Sinister Six

Muss New York vor dem Bösen beschützen: Spider-Man.

Die Story von Marvel's Spider-Man: Miles Morales

Das Finale von Spider-Man: Miles Morales

Steckt hinter der Gruppierung des Untergrunds: Tinkerer.

Es ist der letzte große Sony-Titel in diesem Jahr für die. Erstmals schwingen sichundgemeinsam durch New York und legen sich Kraven, Venom und anderen Bösewichten an. Aber wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass es gleich zwei Spinnenhelden gibt?Falls ihr die Geschichte vonundnicht mehr im Kopf habt, nehmen wir euch kurz vor demauf eine kleine Rückblende mit. Schließlich ist in den beiden Spielen trotz ihrer vergleichsweise überschaubauen Länge so einiges passiert und ganz ohne Vorkenntnisse sollte man Marvel's Spider-Man 2 nicht starten. Wobei, und das sei an dieser Stelle verraten, es auch im Spiel ein optionalesgibt, welches allerdings recht knapp ausfällt.Die Videospieladaption, die aus der Fender Insomniac Games stammt, fängt nicht beim Urschleim an: Peter Parker ist in Marvel's Spider-Man längst ein. Seit acht Jahren, so verrät es das Intro, bekämpft er schon das Böse in New York und hat bereits einige Schurken hinter Gittern gebracht. So ist es kaum eine Überraschung, dass er gleich zu Beginn seines PS4- und PS5-Abenteuers, auch bekannt als Kingpin, vermöbelt und ihn der Polizei rund um NYPD Captainausliefert.Privat läuft es für Peter in der Zwischenzeit nicht ganz so gut: Er hilft seinerund F.E.A.S.T., einer Non-Profit-Organisation, die sich um die Versorgung von Obdachlosen kümmert. Gleichzeitig arbeitet er völlig unterbezahlt zusammen mitan einem wissenschaftlichen Experiment für Roboterarme, wobei jedoch der amtierende Bürgermeister und Chef von Oscorp,, dem Labor den Geldhahn zudreht und Otto auf die Straße setzen möchte. Ein entscheidender Punkt für den späteren Handlungsverlauf.Als Spider-Man kommt Peter derweil einer merkwürdigen Gruppierung namens Dämonen auf die Schliche, die den sogenanntenin ihren Besitz bringen wollen. Bei einer öffentlichen Veranstaltung, bei der der Polizistmit einer Medaille geehrt werden soll, kommt es zum Angriff der Dämonen rund um ihren Anführer, hinter dem sich der F.E.A.S.T.-Vorsitzendeverbirgt. Bei dem Anschlag stirbt Davis, der seine Frau Rio und seinen Sohnhinterlässt. Der Angriff selbst galt aber eigentlich Norman Osborn, auf den Li gar nicht gut zu sprechen ist. Im Zuge dessen erhöht Osborn die Sicherheitskräfte, in dem eranheuert, die mit ihren Wachtruppen sowohl Li als auch Spider-Man ins Visier nimmt.Nachdem Peter Miles bei F.E.A.S.T. ein Stück weit unter seine Fittiche nimmt, kann er als Spider-Man zusammen mitLi aufspüren und ihn schlussendlich sogar ins Hochsicherheitsgefängnis Raft befördern. Also alles gut? Nein, denn in all diesem Trubel hat Octavius seine mechanischen Arme fertiggestellt, allerdings sorgt ein Hirnimplantat dafür, dass er sich seiner dunklen Seite hingibt:ist geboren und will Osborn zu Fall bringen – natürlich nicht alleine.Bei einem Einbruch ins Raft befreit er Mr. Negative,undund gründet mit ihnen quasi die. Spider-Man kann das nicht verhindern, ebenso wenig wie den Umstand, dass Octavius den Teufelsatem auf New York loslässt. Ein überaus giftiges Gas, welches tausende von Bürger infiziert, darunter auch Tante May. Auf eigene Faust findet MJ allerdings heraus, dass Osborn ein Gegenmittel für den Teufelsatem in seinem Labor erforschte. Dort erfährt sie zudem, dass Oscorp bereits vor vielen Jahren Experimente mit dem Teufelsatem anstellte, unter anderem am noch sehr jungen Li, der im Zuge der Behandlung seine Kräfte entwickelte und unabsichtlich seine Eltern tötete.Mit den neuen Informationen im Gepäck bringt Peter einen Bösewicht nach dem anderen zur Strecke, inklusive zum wiederholten Male Li. Das Gegenmittel wird ihm jedoch in letzter Sekunde von Doc Ock geklaut, der Spider-Man darüber hinaus schwer verletzt. Nach kurzer Regenerationsphase entwickelt Peter einen neuen, widerstandsfähigeren Anzug undgegen seinen ehemaligen Arbeitgeber und entreißt ihm dabei das dringend benötige Serum. Leider reicht die Zeit nicht, um damit sämtliche Menschen, die vom Teufelsatem betroffen sind, zu heilen. Auch Tante May verstirbt, die aber Peter noch in ihren letzten Momenten verrät, dass sie schon seit langer Zeit wusste, dass er Spider-Man ist.Drei Monate später ist in New York der Alltag eingekehrt. Peter ist weiterhin als Spider-Man unterwegs, aber konnte seinewieder aufleben lassen. Darüber hinaus offenbarte sich Miles ihm gegenüber, dass auch er mittlerweile Superkräfte besitzt.Im 2020 damals für die PlayStation 4 und 5 veröffentlichtenist ein Jahr seit den Ereignissen des ersten Teils vergangen. Peter hat in der Zeit Miles ausgebildet, wodurch es in New York nungibt. Zu Beginn kommt es auch direkt zu einer großen Bewährungsprobe für den noch jungen Spider-Man, der zusammen mit Peter den entflohenenstoppen muss. Das klappt so semigut, aber am Ende ist der ältere Spinnenmann dennoch überzeugt von seinem Protegé, so, dass er guten Gewissens zusammen mit Mary Jane Watson die Stadt verlassen kann. Die weiterhin tüchtige Journalistin will inüber den dortigen Bürgerkrieg berichten und Peter begleitet sie.Somit muss Miles erstmals ganz alleine über New York wachen, während er gleichzeitig seine Mutter bei ihrem Wahlkampf unterstützt. Als Spider-Man wird er zur Weihnachtszeit auf eineaufmerksamdie der Roxxon Energy Corporation einen Prototypen zur Energiegewinnung klauen möchte. Im ersten Anlauf kann Miles das verhindern, aber schlussendlich schaffen es die Bösewichte zusammen mit ihrer, das sogenannte Nuform in ihre Gewalt zu bringen.Im Laufe der Geschichte findet Miles heraus, dass hinter dem neuen Schurken seinesteckt. Ihr Bruder Rick hat für Roxxon das Nuform erfunden, aber wollte aufgrund der auftretenden Nebenwirkungen das Experiment stoppen und gab dafür sein Leben. Kurzfristig verbündet sich Miles mit Phin, um Roxxon gemeinsam aufzuhalten, bekommen es dafür aber mit einem technisch verbesserten Rhino zu tun. Sie können ihn zwar bezwingen, aber die Wege von Spider-Man und Tinkerer trennen sich, als Letztere versucht, Rhino zu töten. Phin kann Miles in die Schranken verweisen und flieht mit dem Nuform, während der junge Superheld zu Hause seine Wunden lecken muss – woraufhin seine Mutter herausfindet, dass er Spider-Man ist, ihn aber in seinem Vorhaben unterstützt.Als sich Miles, nun mit einem frischen Anzug ausgestattet, aufmacht, Phin endgültig aufzuhalten, wird er vomgefangen genommen. Dieser will ihn davor bewahren, dass er im noch kommenden Kampf stirbt, wird aber von Miles schlussendlich besiegt. Nach einem kurzen Zwischenstopp auf den Straßen Harlems, wo sich der Untergrund und Roxxon bekämpfen, kommt es zummit dem Tinkerer. Dort behält Spider-Man zwar technisch gesehen die Oberhand, kann aber Phin nicht zur Vernunft bringen, die das von ihr sabotierte Nuform im Reaktor aktiviert und damit den gesamten Stadtteil Harlem bedroht.Damit das nicht passiert, versucht Miles die extreme Energie zu absorbieren, würde aber potenziell dabei sterben. In einem Anflug von Reue und mit dem Gedanken im Kopf, zumindest damit die Stadt zu retten, schnappt sich Phin Miles und fliegt mit ihm in sichere Entfernung, wo er die enorme Kraft freilässt. Ohne Phin, die, fällt der längst demaskierte Miles schwerverletzt zu Boden, wo ihn nicht nur seine Mutter, sondern auch weitere Bürger Harlems sehen. Da der Teenager ihnen aber tatkräftig unter die Arme Griff, schützen sie ihn vor den Journalisten und bewahren seine Identität als Spider-Man.Kurze Zeit nach dem Finale kehrt Peter zusammen mit MJ aus Symkaria zurück und ist stolz auf Miles' Entwicklung. Zukünftig wollen sie zusammen New York beschützen, was nun in der Fortsetzung auf der PlayStation 5 der Fall sein wird. Wie gut sich der doppelte Spidey spielerisch schlägt,