Marvel's Spider-Man 2: Ohne Patch von Disc spielbar, aber ihr solltet ihn trotzdem downloaden

Am Freitag erscheintexklusiv für die. Wer das Abenteuer mit den zwei Spinnenheldenerwirbt, darf sich über eine ziemlich ruhige Internetleitung freuen.Anders als bei so manch anderen Spielen in der jüngeren Vergangenheit benötigt das von Insomniac Games produzierte Action-Adventure nämlichzwingend einen zusätzlichen Download, um überhaupt lauffähig zu sein. Auch derist nicht unbedingt vonnöten, wie das in Kalifornien beheimatete Studio kurz vor demvon Marvel's Spider-Man 2 verrät.Wer heutzutage ein Spiel imerwirbt, kommt in der Regel trotzdem nicht um einen Download herum. Oftmals ist gar nicht mehr das gesamte Abenteuer auf der Disc vorhanden, sondern zusätzliche Daten müssen noch heruntergeladen werden. Manchmal ist auch ein Day 1-Patch Voraussetzung, der viele technische Probleme aus der Welt schafft. Da stellt sich so manch einer schon durchaus zurecht die Frage, warum man dann nicht sofort zum Digitalkauf greift.Bei Marvel's Spider-Man 2 muss man sich darum keine Gedanken machen, wie Insomniac Games über Twitter mitteilt. Demnach beinhaltet die Blu-ray-Disc, es ist also von Anfang bis Ende spielbar. Ihr benötigt keinen Patch und auch keine Internetverbindung, um am Freitag loslegen zu können. Es ist demnach kein Hindernis, falls zufälligerweise am Releasetag der Router oder die Leitung spinnt.Dennoch, so die Entwickler in ihrem Statement weiter, ist es empfehlenswert, dasherunterzuladen. Der Patch würde ein paar Verbesserungen, weitere Optionen zur Barrierefreiheit undumfassen. Der Download wird vermutlich nicht allzu groß ausfallen und sollte im besten Falle ausgeführt werden, bevor ihr mit dem Intro von Marvel's Spider-Man 2 loslegt.Spieler, die den Digitalkauf getätigt haben, erhalten derweil bereits mit dem Preload die aktuellste Version von Peter Parker und Miles Morales. Wie gut sich die beiden schlagen, konnten wir. Zudem, falls ihr die Geschichten der Vorgänger nicht mehr auf dem Schirm habt.