Marvel's Spider-Man 2: Probleme bei der Installation von der Disc

Mithat Entwicklerstudio Insomniac Games ein spektakuläres Adventure auf den Markt gebracht, das nicht nur eingefleischte Fans der freundlichen Spinne aus der Nachbarschaft überzeugen soll. Für einige von ihnen stoppte die Vorfreude nach dem Release des Games am vergangenen Freitag aber schon früh.Genauer gesagt nämlich. Das war nämlich der Fortschritt, den die Installation der Disc-Version des Spiels machte, bevor sie abbrach. Ein Blick ins Reddit-Forum des Spiels zeigte, dass dieses Problem nicht selten vorkam und bei Spielern auf der ganzen Welt auftrat.Bereits am Freitag meldeten sich die ersten User, dievon Marvel’s Spider-Man 2 hatten. Sie stoppte bei 36 Prozent Fortschritt und keine Maßnahmen, die von Spielern ergriffen wurde, führte zur Lösung des Fehlers. Ob vorübergehende Trennung vom Internet, Zurücksetzen der PlayStation oder Löschen des Caches – nichts hatte funktioniert.Dabei scheint sich dieses Problem nicht auf eine bestimmte Disc-Version oder Region zu begrenzen; in dem Reddit-Post berichten Spielenvon den gleichen Erfahrungen. Einige haben es zwar wohl irgendwann geschafft, etwa nachdem sie das Spiel offline installiert haben, sodass nicht gleichzeitig der Day-One-Patch installiert wird, aber das scheint nicht die Universallösung zu sein.Ein offizielles Statement vonseiten Insomniac Games oder Sony zu diesem Sachverhalt steht noch aus, wenngleich dieses Problem mittlerweile wohlbekannt sein sollte. Der Support von Insomniac rät derweil, sich wiederumzu werden und einen eventuellen Fehlercode zu senden.Das neueste Abenteuer von Peter Parker und Miles Morales erschienund erhält überwiegend sehr gute Kritiken. Wie, könnt ihr in unserem Test lesen.