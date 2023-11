Marvel's Spider-Man 2: Fans finden auch nach dem Patch eine Möglichkeit als Venom zu spielen

Marvel’s Spider-Man 2: Glitch macht es möglich – So könnt ihr mit Venom spielen

Seit ein paar Wochen begeistern die freundlichen Spinnen aus der Nachbarschaft wieder die PS5-Spielerschaft, dennklettert seit seinem Release immer höher in der Beliebtheitsskala.Besonders findige Fans suchen seitdem nach Möglichkeiten, die Straßenschluchten New York Citys im schwarzen Anzug vonunsicher zu machen. Mit Erfolg: Auch nach demist dies dank einesmöglich.Wer sich wohler dabei fühlt, statt in den rot-blauen Overall lieber in die Haut des kultigen Symbionten zu schlüpfen, für den gibt es gute Nachrichten. Nachdem es Spielern bereits vor einiger Zeit gelang, überauch als Venom in Marvel’s Spider-Man 2 umherzustreifen, gingen die Entwickler recht zügig mit einem Patch gegen denvor. Nun gibt es aber eine, wie es euch auch nach dem Update gelingt.: So könnt ihr auch außerhalb der begrenzten Arena, die nach etwas mehr alsfreigeschaltet wird, mit Venom spielen. Dies beweisen unter anderem frische Aufnahmen, die Reddit-Nutzer UnderTheHood778 zeigen , wie er mit dem Symbionten über die Wolkenkratzer der Stadt huscht. Doch damit nicht genug: Sogar dersteht euch bei der Verbrechensbekämpfung zur Auswahl.Um dies zu bewerkstelligen, müsst ihr allerdings ganz schön tief in diegreifen: Wie UnderTheHood778 erklärt, ist es nötig, euer Spiel während eines spezifischen Story-Abschnittes zumzu bringen. Dabei wechselt ihr zunächst in den sogenanntenund lasst das Spiel zum Ende des Venom-Parts in der Kampagne absichtlich crashen.: Auch, wenn es womöglich mehr Spaß macht, nicht mit Spidey, sondern mit Venom zu zocken, birgt die Methode gewisse, die sogar eureoder ihre Garantie gefährden können. Wollt ihr diese trotzdem eingehen, findet ihr bei YouTube iVoltex ein passendes Tutorial für den Glitch.Auch dieim Spiel verlaufen im Anschluss an den Glitch nicht mehr ganz nahtlos, wenn ihr als Venom unterwegs seid. Ob es euch das wert ist, müsst ihr am Ende natürlich selbst entscheiden. Aber immerhin dürfte der Umstand, dass Spieler so verbissen nach Möglichkeiten suchen, den zähnefletschenden Alien-Antihelden zu spielen, dieauf ihn lenken. Und vielleicht erwartet uns ja so schon bald ein eigenes. Bis dahin wird aber mit größter Sicherheit noch einiges an Zeit verstreichen, die ihr mit dem neuesten Teil der Superheldenreihe verbringen könnt. Und wer noch einmal einen kleinenbraucht, der wird bei uns fündig.Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer