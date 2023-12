Marvel's Spider-Man 2: New Game Plus-Update soll erst Anfang 2024 erscheinen

Marvel's Spider-Man 2: Insomniac strebt Release des Updates für Anfang 2024 an

Mit dem nächsten großenfür, der Fortsetzung des gefeierten Superhelden-Abenteuers aus dem Hause, erwarten Fans einige spannende frische Features. Doch nun verrät der Entwickler, man wolle sich für die Veröffentlichung etwasZwar wisse man natürlich darüber Bescheid, dass die Spieler sich nach den Neuerungen sehnen würden - dennoch fehle noch etwasund wie lange man für jenes braucht, verrät man uns glücklicherweise ebenso.Über den offiziellen Twitter-Account des Studios erklärt Insomniac, dass das Entwicklerteam noch etwas mehr Zeit für die Veröffentlichung des nächsten Updates benötigt, um einige Feinabstimmungen vorzunehmen, ehe es in die langen Spinnenfinger der Spieler gerät. Als Zeitraum für den Release nennt man den. Und auch, worauf wir uns mit dem Update für Marvel's Spider-Man 2 einstellen können, lässt man durchscheinen.So erwarten uns neue Funktionen wie ein– eine Neuerung, die für die meisten Fans wohl die spannendste unter den frischen Features darstellen dürfte. Aber auchsollen der Barrierefreiheit halber ihren Weg in das Spiel finden. "Wir haben intensiv an diesen Features gearbeitet und benötigen weitere Tests, um sicherzustellen, dass die Qualität unseren Standards entspricht", erklärt Insomniac Games in dem Statement. "Wir peilen jetzt Anfang 2024 für das nächste Spiel-Update an und wir werden eine vollständige Liste der Features näher an der Veröffentlichung haben."So habe man auf dasgehört und möchte neben den genannten noch einige weitere, beispielsweise die Möglichkeit, diezu ändern oder bereitserneut spielen zu können, ebenfalls hinzufügen. Jene Funktionen fehlen der Fortsetzung, welche ihre Veröffentlichung bereits vor rund zwei Monaten feierte, bislang.Dennoch handelt es sich beibereits zum Release des Spiels geklärt hat. Wollt ihr euer Hintergrundwissen vor dem Zocken noch einmal auffrischen, haben wirfür euch parat.Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer