Marvel's Wolverine: Noch mehr Comic-Helden-Action von Insomniac Games

Screenshot - Marvel's Wolverine (PlayStation5) Screenshot - Marvel's Wolverine (PlayStation5)

Neben Marvel's Spider-Man 2 haben Insomiac Games und Sony im Rahmen des PlayStation Showcase 2021 mit Marvel's Wolverine noch eine weitere Comic-Adaption angekündigt, die sich für PlayStation 5 in Entwicklung befindet. Ein anvisierter Veröffentlichungszeitraum wurde nicht genannt, aber auf dem PlayStation Blog schreiben die Entwickler: "Als wir noch an Marvel‘s Spider-Man gearbeitet haben, gab es Zeiten, da haben wir alle – Insomniac, Sony Interactive Entertainment und Marvel – darüber nachgedacht, wie es nach dem Wandkrabbler weitergehen könnte. Und schon in diesen frühen Gesprächen wurde Wolverine immer wieder als ein Charakter erwähnt, an dem wir wahnsinnig gerne zusammen arbeiten würden. Ein paar Jahre später standen wir dann plötzlich vor Sony Interactive Entertainment und Marvel mit unserem offiziellen Pitch für ein PlayStation 5-Spiel über den Mutanten mit den Adamantiumkrallen!So viele im Insomniac-Team sind große Fans des Charakters und einer der wichtigsten Gründe, warum wir uns so zu ihm hingezogen fühlten, ist interessanterweise ähnlich wie bei Spider-Man: Beide Helden fühlen sich in ihrem Inneren verpflichtet, die zu beschützen, die sich selbst nicht schützen können.Marvel‘s Wolverine ist ein eigenständiges Spiel, das von Brian Horton (Creative Director) und Cameron Christian (Game Director) produziert wird, die bereits die kreative Leitung bei Marvel‘s Spider-Man: Miles Morales innehatten – ein Spiel, auf das wir bei Insomniac sehr stolz sind. Wie bei unseren Spider-Man-Spielen geht es uns nicht nur darum, die DNA, die den Charakter so beliebt macht, zu respektieren, sondern wir versuchen auch, frischen Wind reinzubringen und die Seele von Insomniac widerzuspiegeln. Obwohl Marvel‘s Wolverine sich noch in einer sehr frühen Phase der Entwicklung befindet, reichen meine Einblicke in die emotionale Geschichte und das schnittige Gameplay (na, verstanden?), um euch zu sagen, dass das Team da an etwas wirklich Besonderem dran ist."Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer