Marvel's Wolverine: Im gleichen Universum wie Spider-Man angesiedelt

Insomniac Games hat mitgerade ein Superhelden-Abenteuer abgeliefert, das Fans wie Kritiker gleichermaßen begeistert. Beim Entwicklerstudio wird allerdings schon mit Hochdruck am Spiel für einen weiteren populären Comichelden gearbeitet:soll voraussichtlich 2024 erscheinen.In einem Intervier hat Bryan Intihar, Creative Director hinter den Spider-Man-Spielen, nun bestätigt, dass beide Spiele im selben Universum angesiedelt sind – in einemwahrhaftig keine Selbstverständlichkeit. Aber was bedeutet das für diese beiden Spiele?Im aktuellen Spider-Man-Titel gibt es bewusst keine Easter Eggs, Cameos oder sonstige versteckte Inhalte, die auf Marvel’s Wolverine hinweisen . „Wir wollten das Spider-Man-Abenteuer weiter auf den Weg bringen, während woanders andere Marvel-Inhalte verarbeitet werden“, so Intihar. „Wie sagten uns: Lasst das Team. Und das wird großartig werden.“ Dass beide Comichelden jedoch auf Erde-1048 agieren, daran ließ der Entwickler keinen Zweifel.Ob das bedeutet, dass sich die Wege von Spider-Man und Wolverine in Zukunft kreuzen könnten, ist natürlich nicht klar – aber es besteht zumindest die Möglichkeit. Auch für einendes Spinnen-Abenteuers oder ein Venom-Spinoff gäbe es die Option auf Team-ups, vielleicht sogar mit anderen Marvel-Superhelden.Die Geschichte um den Mutanten mit den Adamantiumklauen wirdausfallen als das kürzlich veröffentlichte Adventure von Peter Parker und Miles Morales. Auch soll, sondern eher größere Spielareale. Der Standalone-Titel wird die Zeit von Logan alias Wolverine vor seinem Beitritt bei den X-Men behandeln.