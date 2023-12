Marvel's Wolverine: Entwickler Insomniac Games wird nach Hack erpresst

Insomniac Games wird mit Bildmaterial zu Marvel-Charakteren und dem neuen Wolverine-Spiel erpresst

Wie es aussieht, wurde, das Entwicklerstudio, welches hinter Titeln wieoder den-Spielen steht, Ziel eines fiesen. Dieser soll von einer Ransomware-Gruppe ausgegangen sein, die das Studio gehackt haben soll.Dabei gelangte Berichten zufolge auch, ebenso wie einige Charakter-Designs für diverse, in die Hände der Hacker. Doch damit nicht genug.Leider sind die Screenshots und Charakter-Zeichnungen nicht das Einzige, was den Hackern bei ihrem Angriff auf Insomniac zufiel: Viel beunruhigender ist die Tatsache, dass bei der Attacke auchdes Studios ihre Besitzer wechselten. Darunter befindet sich angeblich auch ein persönliches Dokument des Synchronsprechers, der in Insomniacs Spider-Man-Spielen, diesind, der freundlichen Spinne aus der Nachbarschaft seine Stimme leiht ( via Cyberdaily).Auch interner, ebenso wie andere, sollen Teil des Hacks gewesen sein. Verantwortlich für den Angriff zeigt sich derweil eine Gruppe mit dem Namen, die sogar selbst Beweise vorlegte, die das gestohlene Bildmaterial zu Insomniacs Wolverine-Interpretation, ebenso wie das der Marvel-Charaktere, zeigen. Nun gibt man den Entwicklern eine Woche Zeit, um auf einezu reagieren.Um den Druck weiter zu erhöhen, gibt es parallel dazu einefür den kompletten Datensatz, der bei dem Hack ergaunert werden konnte. Diese beginnt bei. „Mit nur noch 7 Tagen auf der Uhr, ergreifen Sie die Gelegenheit, auf exklusive, einzigartige und beeindruckende Daten zu bieten“, soll es seitens Rhysida im Rahmen der Versteigerung heißen. „Öffnen sie Ihre Brieftaschen und seien Sie bereit, exklusive Daten zu kaufen. Wir verkaufen nur an eine Hand, kein Weiterverkauf, Sie werden der einzige Besitzer sein!“, so die Hacker weiter.mittlerweile und gab über einen Pressesprecher eine öffentliche Stellungnahme ab: „Wir sind uns der Berichte bewusst, dass Insomniac Games Opfer eines Cybersicherheitsangriffs geworden ist“, heißt es hier und weiter: „Wir untersuchen derzeit diese Situation. Wir haben keinen Grund zu der Annahme, dass andere Abteilungen von SIE (Sony Interactive Entertainment, Anm. d. Red.) oder Sony betroffen sind“.Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer