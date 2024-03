Das KOTOR-Remake wird nicht so bald erscheinen





Must be - it’s the only game that fits. Not sure what kind of deal they struck there



— Jason Schreier (@jasonschreier) March 14, 2024

Geht es um Biowares Magnum Opus, dann scheiden sich die Geister: Für die einen ist es, für andere die-Reihe und für Fans von Lichtschwertern natürlich. Das sollte eigentlich einbekommen, aber zuletzt nährten sich Zweifel, ob dieses jemals fertig wird.Weder Publisher Embracer. Nun hat Ersterer anlässlich des Verkaufs von Saber Interactive doch noch einmal das Remake mehr oder weniger in den Mund genommen und eine Aussage getroffen, die gewiss nicht überraschend kommt – aber immerhin ein Lebenszeichen ist.Obwohl schon seit 2021 angekündigt, wird das Remake von Star Wars: Knights of the Old Republicerscheinen. Es ist aber auch nicht eingestellt, wie Lars Wingefors, der CEO von Embracer, indirekt verrät. In einer Telefonkonferenz wurde er zu einem ominösen "AAA-Spiel auf Grundlage einer großen Lizenz" befragt und ob dieses "innerhalb der nächsten zwölf Monate" erscheinen werden.Wingefors Antwort ist recht eindeutig: "Nein, ich denke diese Art von Spiel braucht. Ohne zuviel verraten zu wollen, denke ich, dass es noch einige Zeit dauern wird, bis dieses Spiel veröffentlicht wird." Für das noch laufende Jahr und vermutlich auch für 2025 ist demnach nicht mit einem Release zu rechnen, aber wenigstens setzt es noch keinen Staub im Aktenschrank an.Dass es sich bei demübrigens um die Neuauflage von Star Wars: Knights of the Old Republic handelt, ist laut Bloomberg-Journalist Jason Schreier naheliegend. Nach dem Verkauf von Saber Interactive, so bestätigt es Schreier, wird das Studio weiterhin für die Entwicklung zuständig sein – und somit immer noch mit Embracer zusammenarbeiten. Wie genau der Deal aussieht, wisse er aber auch nicht.Klar ist nur, dass das Remake von Star Wars: Knights of the Old Republic trotz aller Meldungen in der jüngeren Zeit nochist. Wann wir aber wieder tatsächlich etwas zu Gesicht bekommen, steht in den Sternen. Die