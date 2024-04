Sind 70-Dollar-Spiele nur ein Trend? Saber Interactives CEO Matthew Karch sieht keine Zukunft

Fürmüssen leidenschaftliche Gamer immer tiefer in die Tasche greifen – eine Entwicklung, die der CEO von Spieleschmiedenicht befürworten kann.Bereits seit einiger Zeit wird es immer gängiger, dassmit einem initialen Verkaufspreis vonauf den Markt geworfen werden. Immer mehr Studios und Publisher springen auf den Zug auf – der falsche Weg, wienun klarstellt.Zwar sieht es ganz danach aus, als würde sich der Trend der steigenden Preispolitik über weite Teile der Videospielbranche hinweg, allerdings bezweifelt Saber Interactive-CEO Matthew Karch, dass es sich dabei um einModell handelt. In einem Gespräch mit den Kollegen von IGN erklärte er jüngst, dass er glaube, Spielefirmen würden irgendwann einen„ich glaube, dass Spiele immer teurer werden und der 70-Dollar-Titel den Weg des Dodo gehen [Anm. d. Red.: also aussterben] wird. Das glaube ich. Ich glaube einfach nicht, dass das nachhaltig ist…“, erklärt Karch ganz konkret. „Ich denke, der, die nicht notwendigerweise von geringerer Qualität ist, aber es wird ein Schwerpunkt darauf liegen, Wege zu finden, die Kosten zu senken“, heißt es weiter.Dem entgegen steht der Umstand, dass, ebenfalls mit einem 70-Dollar-Preisschild versehen sein soll. Derdafür sei allerdings gar nicht so offensichtlich, denn Karch zufolge sei dies nur dem geschuldet, dass Spieler bei einem niedrigeren Preis automatisch von einem Spiel mitausgehen würden. Inspirierend fände er hingegen Erfolgsgeschichten wie die von, welches ein gelungenes Beispiel für ein „mittelgroßes Spiel“ ist, das trotzdem die Erwartungen übertrifft.„Wenn die Erwartungen so hoch sind und so viel Geld in einen Titel gesteckt wird, ist das ein großes Risiko für das Unternehmen, das es macht. Was, wenn es scheitert?“, fragt er Sabers CEO ganz direkt, während er sich auf denvonbezieht. Im Kontrast zu Karchs Aussagen stehen jene des. Ob sich an deretwas ändert und wie viel wir in der Zukunft – womöglich schon– auf den Tisch blättern müssen, bleibt abzuwarten.Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer