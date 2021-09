Uncharted: Legacy of Thieves Collection: Remaster von Thief's End und Lost Legacy für PS5 und PC angekündigt

Screenshot - Uncharted: Legacy of Thieves Collection (PC, PlayStation5) Screenshot - Uncharted: Legacy of Thieves Collection (PC, PlayStation5) Screenshot - Uncharted: Legacy of Thieves Collection (PC, PlayStation5) Screenshot - Uncharted: Legacy of Thieves Collection (PC, PlayStation5) Screenshot - Uncharted: Legacy of Thieves Collection (PC, PlayStation5) Screenshot - Uncharted: Legacy of Thieves Collection (PC, PlayStation5) Screenshot - Uncharted: Legacy of Thieves Collection (PC, PlayStation5) Screenshot - Uncharted: Legacy of Thieves Collection (PC, PlayStation5)

Mit der Uncharted: Legacy of Thieves Collection haben Naughty Dog, Iron Galaxy und Sony im Rahmen des PlayStation Showcase 2021 Neuauflagen von Uncharted 4: A Thief's End (zum PS4-Test ) sowie Uncharted: The Lost Legacy (zum PS4-Test ) angekündigt, die Anfang 2022 als Doppelpack für PlayStation 5 und kurz darauf auch für PC (Epic Games Store, Steam) erscheinen sollen.Auf dem PlayStation Blog schreiben die Entwickler: "Dieses brandneue Remaster-Paket enthält Uncharted 4: A Thief‘s End mit Nathan Drake, der sich auf der Suche nach dem verlorenen Schatz von Kapitän Avery auf ein letztes, haarsträubendes Abenteuer begibt, das ihn vom Dschungel Madagaskars bis zur verschollenen Piratenkolonie Libertalia führt. Daneben ist noch Uncharted: The Lost Legacy enthalten, das die spektakulären Ereignisse auf Chloe Frazers Reise von der verdächtigen Verbündeten hin zur Heldin erzählt. Zusammen mit der berüchtigten Söldnerin Nadine Ross durchkämmt Chloe die Westghats in Indien nach Ganeshas goldenem Stoßzahn.Die Uncharted: Legacy of Thieves Collection wird Anfang 2022 für PS5 verfügbar sein. Die PC-Version wird von unseren Partnern bei Iron Galaxy entwickelt und erscheint kurz nach der PS5-Version. Wenn diese Termine näher rücken, werden wir weitere Informationen für euch haben. Ich muss wohl nicht erwähnen, wie aufgeregt wir sind, dass mit der Uncharted: Legacy of Thieves Collection noch mehr Spieler die Gelegenheit bekommen, Nathan, Chloe, Nadine und all die anderen Charaktere kennenzulernen (und ins Herz zu schließen)."Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer