Uncharted: Legacy of Thieves Collection: Steam-Seite ist bereits online, Release auf PlayStation 5 am 28. Januar 2022

Es ist schon seit geraumer Zeit bekannt, dass die Uncharted: Legacy of Thieves Collection ( ab 49,99€ bei vorbestellen ) im Verlauf des nächsten Jahres sowohl für die PS5 als auch für den PC erscheinen wird (wir berichteten ). Mittlerweile gibt es zumindest auf PlayStation 5 auch ein konkretes Datum: Wie Sony meldet, soll das Paket bestehend aus überarbeiteten Versionen von Uncharted 4: A Thief's End (zum Test auf 4Players.de ) sowie Uncharted: The Lost Legacy (zum Test auf 4Players.de ) am 28. Januar 2022 erscheinen. Besitzer der PS4-Versionen können ab diesem Tag ein kostenpflichtiges Upgrade auf die digitale Version von Uncharted: Legacy of Thieves durchführen.Einen Preispunkt für dieses Upgrade nannte Sony noch nicht. Es wurde aber darauf hingewiesen, dass diese Option für alle, die sich Uncharted 4 im Rahmen von PlayStation Plus in ihre Sammlung geholt haben,zur Verfügung stehen wird.Parallel zu dieser Ankündigung ist auch bei Steam die Produktseite von Uncharted: Legacy of Thieves Collection online gegangen. Das ist zumindest schon mal ein Zeichen dafür, dass sich in Kürze hier ebenfalls etwas mehr tun könnte. Wenn ihr jedoch geglaubt habt, auf der Produktseite neue Infos zu finden, dürftet ihr enttäuscht sein. Weder gibt es Angaben zum Preis oder dem Release-Termin für die PC-Fassung, noch hat das Entwicklerstudio Naughty Dog Productions die Systemanforderungen bekannt gegeben. Es gibt lediglich allgemeine Infos zu den beiden in der Sammlung enthaltenen Spielen sowie Screenshots.Die für den PC und die PS5 überarbeiteten Versionen der beiden ursprünglich auf PlayStation 4 erschienenen Action-Adventures sollen unter anderem eine verbesserte Grafik sowie eine erhöhte Bildwiederholungsrate bieten.Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer