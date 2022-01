Uncharted: Legacy of Thieves Collection: Entwickler Naughty Dog kann sich vorstellen weitere Uncharted-Spiele zu machen

Am 28. Januar 2022 wird die Uncharted: Legacy of Thieves Collection ( ab 47,99€ bei vorbestellen ) auf PlayStation 5 veröffentlicht. Das Paket wird überarbeitete Versionen von Uncharted 4: A Thief's End (zum Test auf 4Players.de ) sowie Uncharted: The Lost Legacy (zum Test auf 4Players.de ) enthalten. Eine PC-Version soll im Laufe dieses Jahres nachgeliefert werden.A Thief’s End ist auch das bisherige Ende der Reihe rund um den charismatischen Schatzjäger Nathan Drake, während Lost Legacy auch Nebencharakteren eine Bühne bietet. Mit diesen beiden letzten Spielen soll es aber mit den Schatzsucher-Abenteuern für Entwickler Naughty Dog noch nicht gewesen sein. Im Rahmen eines Interviews mit GamesRadar gab Creative Director Shaun Escayg den Fans Hoffnung auf eine Fortsetzung: "Ich denke, wir können mit Sicherheit sagen, dass wir niemals nie sagen können. Uncharted ist eine Franchise, die wir lieben - die das Studio liebt. Ich selbst und ["Uncharted: The Lost Legacy"-Director] Kurt Margenau lieben es. Es ist eine Welt, von der wir mehr sehen wollen. Das kann ich also mit Sicherheit sagen.“Seine Aussagen sind zwar keine offizielle Bestätigung, dass ein weiteres Uncharted-Spiel in Arbeit ist, dennoch lassen sie darauf hoffen, dass die Spielereihe über ein Remaster hinaus zurückkehren könnte.Letztes aktuelles Video: LaunchTrailer