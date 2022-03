Uncharted: Legacy of Thieves Collection: Datenbank-Eintrag nennt Release-Termin für den PC

Während Uncharted: Legacy of Thieves Collection ( ab 39,99€ bei kaufen ) bereits seit Anfang dieses Jahres für die PlayStation 5 zur Verfügung steht, müssen sich die PC-Besitzer unter euch weiterhin in Geduld üben. Zwar haben Sony und Naughty Dog bisher keinen konkreten Release-Termin verkündet, doch zumindest gibt es mittlerweile einen interessanten Hinweis.Dieser stammt von der Webseite Steamdb.info , die ihre Informationen direkt aus der Steam-Datenbank bezieht. Demnach gab es vor kurzem eine Änderung bei dem passenden Produkteintrag der Remaster-Sammlung. Sollte diese der Wahrheit entsprechen, erscheint Uncharted: Legacy of Thieves Collection am 15. Juli 2022 via Steam für den PC. Zwar können Angaben wie dieser Release-Termin auch Platzhalter sein, doch in der Vergangenheit haben solche Aktualisierungen in der Datenbank bereits mehrfach die tatsächliche Veröffentlichung vorausgesagt.Bei Uncharted: Legacy of Thieves Collection handelt es sich um eine Sammlung für den PC und die PS5, die sowohl Uncharted 4: A Thief's End als auch Uncharted: The Lost Legacy jeweils in einer überarbeiteten Form umfasst. Besitzer der PS4-Versionen können ein kostenpflichtiges Upgrade auf die digitale Version von Uncharted: Legacy of Thieves durchführen.Letztes aktuelles Video: LaunchTrailer