Uncharted: Legacy of Thieves Collection: PC-Version hat einen Termin

— Wario64 (@Wario64) September 9, 2022

Die feine Action-Adventure-Doublette bestehend aus Uncharted: A Thief‘s End und Uncharted: The Lost Legacy erscheint im Herbst für den PC – allerdings zuerst im Epic Games Store und dann ein wenig später auf Steam.Am 19. Oktober können auch PC-Zocker endlich in die Fußstapfen von Nathan Drake treten und eines der wohl optisch hübschesten Action-Adventures aller Zeiten genießen. Da das Spiel und auch der Spin-Off The Lost Legacy mit der bärbeißigen Chloe Frazer als Speerspitze in der Collection für die Playstation 5 gegenüber der PS4-Version noch einmal deutlich aufgewertet wurde, dürfte sich auf potenten PCs ein wahres Hardware-Feuerwerk entzünden.Für einigen Unmut sorgt sicherlich die Tatsache, dass die Legacy of Thieves Collection ab dem 19. Oktober zuerst nur im Epic Games Store verfügbar sein wird. Eine Steam-Variante soll zwar noch in diesem Jahr folgen, ein genaues Datum dafür gibt es allerdings noch nicht. Immerhin bekommen Vorbesteller im EGS eine witzige Dreingabe:Denn einmal vorbestellt, gibt es als Bonus das Wasserflugzeug von Nathan’s Kumpel Sully für den Einsatz in Fortnite. Die Aktion, sowie die Möglichkeit der Vorbestellung sind aktuell allerdings noch nicht live geschaltet.Nicht nur über 150 verschiedene Auszeichnungen hat Uncharted: A Thief‘s End mittlerweile eingesackt, das abwechslungsreiche und optisch herausragende Action-Adventure konnte sich sogar im Test von 4Players die Platin-Medaille sichern. Der nachfolgende Spin-Off The Lost Legacy kann da nicht ganz mithalten, spielt aber mit einer 4Players-Wertung von 86 % ebenfalls in der Oberliga mit.Da es sicher noch eine Weile dauern dürfte – aber bei der aktuellen Umsetzungs-Politik von Sony unausweichlich ist – bis The Last of Us Pt.1 und The Last of Us Pt. 2 ebenfalls für den PC erscheinen, ist die Legacy of Thieves Collection die perfekte Möglichkeit, um diese Zeitspanne wenigstens in Teilen zu überbrücken.Letztes aktuelles Video: LaunchTrailer