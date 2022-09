Stellar Blade: Aus Project Eve wird Stellar Blade, neue Impressionen im Story-Trailer

In Stellar Blade ist die Erde an Invasoren, die sogenannten NA:tives verlorengegangen und die Menschheit ins Exil verbannt. Die Spielfigur Eve und ihre Kameraden landen auf der Oberfläche des Planeten, um ihn von den Invasoren zurückzuerobern - und stoßen dabei auf den Überlebenden Adam.Der bringt sie in die letzte überlebende Stadt Xion, in der Eve Kontakt zu den wichtigen Mitgliedern der Gesellschaft aufnehmen und zum Wiederaufbau der Stadt beitragen kann. Um die Erde vor den NA:tives zu retten, muss auch den Bewohnern Xions geholfen werden.Spielerisch wirkt Stellar Blade in den kurzen Kampfszenen wie ein Charakter-Action-Spiel im Stil von Bajonetta. Gutes Ausweich-Timing, Paraden und Kombos sollen im Zentrum der Gefechte stehen. Dazu kommen sogenannte "Beta-Fähigkeiten", die visuell besonders imposant ausfallen sollen.Stellar Blade soll 2023 konsolenexklusiv für PlayStation-Konsolen erscheinen.