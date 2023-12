Stellar Blade: PS5-Spiel offiziell auf 2024 verschoben, aber sonst herrscht Stillschweigen

Stellar Blade: Eines der PS5-Highlights für 2024

Einst alsbekannt, istseit 2022 als PS5-exklusives Spiel in Entwicklung und sollte eigentlich in den letzten Monaten veröffentlicht werden. Allerdings schweigt Entwickler Shift Up zum aktuellen Zustand des Action-Spiels. Mittlerweile ist immerhin dieauf 2024 offiziell.Das kommt nicht allzu überraschend, denn ein Release in diesem Jahr wurde mit jedem Tag ohne neue Informationen immer unrealistischer. Kommentiert wird der neue Release von Stellar Blade übrigens weder von Sony noch von Shift Up, sondern lediglich am Rande erwähnt.Eine Pressemitteilung oder eine Nachricht über Twitter bezüglich Stellar Blade gibt es nämlich nicht. Stattdessen wird im englischsprachigen PlayStation Blog das Sci-Fi-Action-Spiel als ein zukünftiges Highlight vorgestellt und dabei das neue Releasejahr, nämlich 2024, beiläufig genannt. "Stellar Blade ist ein Action-Adventure, dasfür PlayStation 5 erscheint", so Sony. Der japanische PlayStation-Konzern tritt auch als Publisher für das vielversprechende Projekt des koreanischen Entwicklerstudios Shift Up in Erscheinung.Mehr Infos zum aktuellen Zustand gibt es derzeit nicht. Der letzte Trailer stammt noch vom September 2022, als die Entwickler offiziell die Umbenennung ihres Spiels bekanntgegeben haben:. Seitdem herrscht jedoch absolutes Stillschweigen."Stellar Blade kombiniert rasante Action mit atemberaubender Grafik und einer anspruchsvollen Geschichte, um etwas völlig Neues zu schaffen. Die Spieler müssen eine ausgewogene Offensive und Defensive meistern, um gegen Horden von überirdischen Feinden zu überleben", beschreibt Sony kurz und knapp Stellar Blade. Wie viel davon am Ende sich bewahrheitet, bleibt natürlich abzuwarten.Neben Stellar Blade erwähnt der PlayStation-Blog auchundals zweifür das kommende Videospieljahr. Wir selbst konnten vor kurzem bereits