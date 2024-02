Stellar Blade: Neuer Trailer zum PS5-Exklusiv-Titel enthüllt Release-Termin

Stellar Blade: Neuer Trailer zeigt Story, Quests und jede Menge Action

Es war schon beinahe Silvester, 2024 stand vor der Tür,; der ursprüngliche Release-Zeitraum von 2023 konnte nicht eingehalten werden.Allzu lange gedulden mussten sich interessierte Action-Fans aber nicht: Zwar ist dernoch nicht erschienen, stand bei der gestrigen State of Play aber neben 14 weiteren Titeln im Rampenlicht und hat nun einerhalten. Enthüllt wurde das am Ende eines satten, sechsminütigen Trailers, der euch auf die bevorstehende Veröffentlichung neugierig machen möchte.Zu Beginn des neuen Werbevideos gibt es aber erst einmal einenvon Stellar Blade: Auf der Erde herrschen, verursacht durch eine feindliche Monster-Spezies namens Naytiba,, weshalb die Menschheit sich weitestgehend fliehen musste. In der Rolle von Eve, die als Mitglied vom 7th Airborne Squad mit Adam und Lilly zwei neue Gefährten findet, müsst ihr nun den Anführer der Naytiba finden und ihn ausschalten, um den Planeten zu retten.Damit das gelingt, arbeitet ihr nicht nur fleißig an der Schädlingsbekämpfung, sondern unterstützt auch die wenigen Überlebenden, die sich in derhaben. Trotz eurer guten Absichten empfangen euch nicht alle dort lebenden Bewohner wohlgesinnt: Um möglichst effizient, müsst ihr von dem ein oder anderen Skeptiker erst das Vertrauen gewinnen.Erneut fallen dieauf, denen sich Eve auf ihrer Mission stellen muss: Mal fleischig, mal eisern, mal irgendwo dazwischen – und immer mit einem unerwarteten Twist, wie bei dem Ungetüm mit dem rotierenden Kreissägen-Donut als Kopf.Die körperbetonten und oft freizügigen Outfits der weiblichen Protagonistin, insbesondere im direkten Vergleich zu ihrem Kollegen Adam, der mit seinen zig Lagen an Klamotten den hiesigen Second Hand-Store gerade leer gekauft zu haben scheint.Diemit einer Reihe an spektakulären Manövern nehmen dann das letzte Drittel des Trailers ein und zeigen, was in Stellar Blade die erste Geige spielt: Die Action. Ob die sich entsprechend gut spielt oder wir hier einen klassischen Fall vonvorliegen haben, erfahren wir ab dem 26. April, wenn das Action-Rollenspiel exklusiv für die PlayStation 5 erscheint., könnt ihr in unserem großen Übersichtsartikel nachlesen.