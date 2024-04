Stellar Blade: Entwickler spricht über zusätzliche Inhalte und was uns sonst erwarten könnte

Noch ein paar wenige Wochen sind es, ehe uns der koreanische Entwicklermiteinen vielversprechenden Titel, der an eine Mischung ausund einem beliebigen modernen Soulslike erinnern mag, serviert.Doch schon zuvor spricht das Studio darüber, wie es nach der Veröffentlichung des amerscheinenden Action-Adventures weitergehen soll. So suche man beispielsweise bereits jetztnach motivierten Mitarbeitern, die an einem nochHand anlegen wollen.Auf der Webseite der Shift Up Cor. ist lediglich von einem "New Project" die Rede, für welches man sich bereits händeringend um die Gunst versierterundbemüht. Weder einen Namen, noch einen ersten visuellen Eindruck bekommen wir dabei zu sehen. Dass es sich dabei aber, ähnlich wie bei Stellar Blade, um einenhandeln dürfte, ist anzunehmen.Über eben jenes verloraber natürlich auch ein paar warme Worte. So heißt es auf der koreanischen Website RuliWeb via GamingBolt), dass sich Spieler von Stellar Blade neben einem unter Genre-Fans beliebtenauch über die erweiterte Outfitvielfalt der Hauptprotagonistin Eve freuen dürfen.Die zusätzlichen Inhalte, die das Team von Shift Up im späteren Verlauf zum Spiel hinzufügen möchte, sollen alle kostenlos bleiben – vorausgesetzt es handelt sich nicht gerade um, die anderen Videospielcharakteren nachempfunden sind. Was das letzten Endes ganz konkret bedeutet, verriet Tae allerdings nicht.Weiterhin bleibt unklar, ob Stellar Blade in der Zukunft einenoder eine etwaige Form der Erweiterung seiner Story erleben wird. Vermutlich ist dies wie so oft vor allem davon abhängig, ob das Action-Adventure mit seinem Release in rund drei Wochen wirklich so einschlägt, wie es seine Macher erwarten. Wollt ihr euch vorab erst einmal, empfehlen wir euch,, die ihr seit einigen Tagen auf eurerherunterladen könnt. PC-Spieler müssen sich hingegen eine ganze Weile länger in Geduld üben, denn wann das Spiel eine Portierung erhält, ist bislang nicht bekannt.