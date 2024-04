Entwickler versprechen: Stellar Blade kommt unzensiert – in allen Regionen

Mitsteht uns ein mit Spannung erwarteter PS5-Exklusivtitel bevor, der bereits im Vorfeld der Veröffentlichung eine Frage aufwirft, die viele Interessenten gerne geklärt wüssten: Kommt das Spiel auchzu uns?Die Entwickler geben nun ein eindeutigesab, welches ein und für alle Mal klären dürfte, wie es um die unbeschnittene Version des Titels steht. Über die Aussagen der Macher dürften sichnun besonders freuen.Stellar Blade sollerscheinen – auch in Japan. Dies verrät man uns jüngst über die Social Media-Accounts des Spiels. So beispielsweise auch auf X (ehemals Twitter), wo es in einem aktuellen Post heißt:"Stellar Blade bietet die gleiche unzensierte Version in allen Ländern an, einschließlich der japanischen Version", so lautet es in dem Tweet auf Englisch und Japanisch – zusätzlich zu einem, das ein rotes X und die Worte "unzensiert in allen Ländern" zeigt.Das adrenalingeladeneerst am, allerdings ist der Hype rund um den Titel schon im Vorfeld stark zu spüren. So baten die Entwickler die Spieler jüngst darum, es in der Demo etwas ruhiger angehen zu lassen. Immerhin investierten einige besonders ambitionierte von ihnen bereits überan Spielzeit in die vorab zugängliche Testversion. Etwaiger Fortschritt, den über 690.000 täglich aktive Demo-Spieler schon vor Release gemacht haben,Das PlayStation-Exclusive bringt einige starkezu bereits bestehenden Videospielen mit und so kommt es, dass sich auch dieist. Außerdem wurde jüngst bereits verraten, wie essoll.