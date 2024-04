Stellar Blade: Die Digital Deluxe Edition-Inhalte warten in Xion

Der Sternenhimmel-Suit ist nur in der Digital Deluxe Edition enthalten. Anlegen könnt ihr ihn aber erst, sobald ihr den Boden von Xion betreten habt.

Wer die 89,99 Euro teurevonersteht, der bekommt neben 5.000 Gold und 2.000 Fähigkeitspunkten auch ein paar schicke Outfits und Accessoires geliefert.Doch wenn ihr versucht, bei der ersten Möglichkeit gleich die Kleidung zu wechseln, dürftet ihr euch beim Anblick eures Inventars wundern: Keine Spur von besagten Klamotten, Brillen oder Ohrringen.Ihr habt noch nicht von Anfang an Zugriff auf diese Inhalte. Wir verraten euch,und nutzen könnt.Die Antwort darauf ist relativ simpel: Die Boni aus der Digital Deluxe Edition bekommt ihr in Stellar Blade, genauer gesagt, wenn ihr in Xion angekommen seid. Nach dem einschneidenden Anfang, bei dem Protagonistin Eve nur knapp dem Tod entkommt, müsst ihr euch in ihrem hautengen Raumanzug erstmal durch die wild überwucherten Ruinen von Eidos 7 schnetzeln und bereitsNachdem ihr dann am Ende einen besonders taffen Widersacher erledigt und diehabt, reist ihr zusammen mit Adam nach Xion, der letzten Stadt, in der auf der von den Naytibas überrannten Erde noch Menschen leben. Nach einem kurzen Dialog sollt ihr euch, weshalb Lily und Adam schon einmal in Richtung Stadtmitte joggen und euren außerhalb geparkten Tetrapod zurücklassen.Falls ihr euch nun endlich umziehen wollt, solltet ihr vor eurer Stadtführung aber kurz innehalten und eure Augen auf die Kiste richten, diezu finden ist. Dieenthält nun die eingangs erwähnten Inhalte, für die ihr mit dem Kauf der Digital Deluxe Edition zehn Euro mehr berappt habt. Das Gold und die Fähigkeitspunkte werden euch umgehend gutgeschrieben und euer Outfit könnt ihr auch gleich wechseln.Solltet ihr gerade mal eine Pause brauchen und nachlesen wollen,das Action-Abenteuer noch für euch bereithält, führt euch doch in Ruhezu Gemüte. In den nächsten Tagen versorgen wir euch dann mitzu den Einstellungen des Spiels und verraten, welche Upgrades und Fähigkeiten besonders mächtig sind.