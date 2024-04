Rassistische Referenz in Stellar Blade laut Sony unbeabsichtigt – Soll mit Day One-Patch entfernt werden

Im noch unveröffentlichten und von Genre-Fans mit Spannung erwarteten, welches am kommenden Freitag seinen Release feiern soll, ist eine Ingame-Grafik aufgetaucht, die sich leicht als Referenz auf eine besondersverstehen lässt.Konkret geht es dabei um die Kombination aus einem Graffiti, welches öfter an den Wänden der Schauplätze Stellar Blades‘ zu sehen ist, und dem Logo von Roxannes Shop.und verspricht, sich dem unbeabsichtigten Fehltritt schnellstmöglich anzunehmen.Wie der PlayStation-Hersteller nun erklärt, handele es sich bei der durchaus als aggressive Anspielung auf eine extrem rassistische Beleidigung verständlichen Formulierung um eine, die nur unbeabsichtigt ihren Weg in Stellar Blade gefunden habe, so berichtet unter anderem IGN . Mit einemfür das Action-Adventure, welches in wenigen Tagen am 26. April erscheint, will man sich ihr annehmen und sie direkt aus dem taufrischen TitelGanz konkret handelt es sich hierbei um das wiederkehrende, rosafarbene, welches an einer bestimmten Stelle im Spiel direkt vor dem Logo von Roxannes R Shop – ein– platziert wurde. Zusammengesetzt ergibt sich so die Formulierung "Hard R", die vor allem in denfür eine äußerst diskriminierende und verletzende Beleidigung steht. Wem dies als Erklärung nicht reicht, dem empfehlen wir, sich über seine Lieblingssuchmaschine weiter mit dem Thema auseinanderzusetzen.In einerheißt es: „Die Platzierung von zwei Grafiken nebeneinander in Stellar Blade führte zu einer unbeabsichtigten anstößigen Formulierung“, und weiter: „Shift Up hatte nicht die Absicht, anstößige Grafiken zu erstellen und wird das Graffiti mit dem Day 1-Patch ersetzen“. Davon bliebe einem PlayStation-Vertreter zufolge auch dievon Stellar Blade nicht verschont.Derwie God of War oder auchsuchte, gilt unter Action-Fans seit Monaten als wahres Objekt der Begierde. Ob es seinengerecht wird und einen aufregenden Adrenalinkick beschert, oder ihr letzten Endes doch an lieblos kopierter Kost erstickt,