Stellar Blade in der Kritik: So schlägt sich der PS5-Exklusivtitel in der internationalen Bewertung

IGN – 7/10

„Stellar Blade ist in allen für ein Actionspiel wichtigen Punkten großartig, aber langweilige Charaktere, eine glanzlose Geschichte und einige frustrierende Elemente der RPG-Mechanik verhindern, dass es mit den Besten des Genres mithalten kann.“ - Mitchell Saltzman

VG247 – 4/5

„Stellar Blade ist letztendlich eine angenehme Überraschung. Es ist ein besseres Actionspiel, als ich erwartet hatte, mit besserer Grafik, besserem Sound und besserer Action, als ich es mir erhofft hatte. Für einen ersten Versuch, ein Actionspiel zu entwickeln, ist es eine verdammt gute Leistung. Ich weiß nicht, welche Verkaufserwartungen Shift Up für Stellar Blade hat - der Teil meines Gehirns, der regelmäßig Nachrichten aus der Videospielbranche liest, macht sich Sorgen, dass sie die Einnahmen, die sie mit Nikke erzielen, mit den Gewinnen vergleichen, die sie mit Stellar Blade machen werden, und entscheiden, dass es sich nicht lohnt. Ich hoffe, sie entscheiden sich dagegen. In diesen Hügeln liegt Gold.“ - Connor Makar

VGC – 4/5

„Stellar Blade ist ein visueller Leckerbissen, der mit glitzernden Sci-Fi-Umgebungen und angenehm detaillierten mechanischen Feinden und humanoiden Charakteren aufwartet. Obwohl viel über den lüsternen männlichen Blick gesprochen wurde, der dem Design von EVE zugrunde liegt - eine Tatsache, die jedes Mal schlimmer wird, wenn man ein freizügigeres Kostüm freischaltet - fühlt sich die perverse Perspektive eher peinlich als anstößig an, ein schauerlicher Versuch, die Fanservice-liebende Anime-Menge einzufangen.“ - Tom Regan

Inverse – 8/10

„Wenn ich auf meine Zeit mit Stellar Blade zurückblicke, glaube ich, dass es das Potenzial hat, sich zu einem Franchise zu entwickeln und nicht nur eine einmalige Sache zu sein. Es gibt immer noch eine Menge Geschichte zu erzählen, die mit Mother Sphere zu tun hat, möglicherweise sogar eine Vorgeschichte, damit wir sehen können, wie die Dinge auf der Erde überhaupt so schlimm wurden. Da Stellar Blade erst das zweite Spiel dieses südkoreanischen Studios ist, sieht die Zukunft unglaublich rosig aus.“ - Brandon Hofer

GameInformer – 8,75/10

„Je weiter ich in Stellar Blade hineingespielt habe, desto mehr hat mich die Tiefe der Handlung und die Breite der Spielerfahrungen überrascht. Die Geschichte hat mich nie überzeugt, aber der Aufbau der Welt, die erstklassige Grafik und die seidigen Animationen schon. Selbst wenn ich bei bestimmten verheerenden Bossen fluchen musste, lag das immer daran, dass ich einen Fehler gemacht hatte, und ich war begierig darauf, es noch einmal zu versuchen. Ich liebte die allmähliche Beherrschung, die ich entwickelte, als ich die vielen ineinandergreifenden Systeme von Kombos und Spezialbewegungen erforschte. Stellar Blade geht unverblümt mit Sex und Gewalt um, aber im Gegensatz zu so vielen Spielen, die diese Reize als Krücke benutzen, ist es auch ein erstklassiges Action-Erlebnis, das es locker mit den großen Mädchen aufnehmen kann.“ - Matt Miller

Am morgigen Freitag ist es endlich so weit: Entwickler Shift Up versorgt uns mit einem der spannendsten Titel des Jahres und schon vor dem Release vonwollen Interessenten natürlich wissen, ob sich der Kauf auch lohnt.Abhilfe schafft dabei ein Blick auf die: Wie gut kommt dasAction-Adventure im Sci-Fi-Setting in den Bewertungen der Spieleportale weg?Mit demfeiert Stellar Blade seinen heißersehnten Release: Das von seinen Entwicklern als Character-Action-Game im Sci-Fi-Gewand beschriebene Abenteuer, in dessen Mittelpunkt die menschliche Heldinsteht, die sich der futuristischen Vorstellung einer Erde, die von Monstern befallen ist, stellt, erreicht die PlayStation 5.Dabei wartet natürlich auch der eine oder andere brachiale Bosskampf auf euch, bei dem ihr das volle Potenzial des, bei dem aus oft auf perfekte Präzision und das richtige Timing ankommt, ausschöpfen könnt, während ihr ihre Punkte gewissenhaft in den umfangreicheninvestiert. Durch die Story führt euch derweil eine umfangreiche Kampagne, die mit Nebenquests und einer weitflächigen Welt, die allerlei Möglichkeiten, eurem Erkundungsdrang nachzugehen, bietet, gespickt ist. Die Kollegen von GameSpot haben sich die Mühe gemacht, einen Blick auf diezu Stellar Blade zu werfen und einige einschlägige von ihnen zusammenzufassen:Imran Khan vergibt derweil eine Wertung von acht von zehn Punkten, während beispielsweise das spaßige Kampfsystem und die Menge an Inhalten gelobt und das Environment-Design bemängelt wird.an anderer Stelle noch einmal ganz ausführlich.