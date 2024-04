Stellar Blade: New Game Plus-Modus steht direkt zum Launch zur Verfügung

Das adrenalingetränkte Action-Adventurefeiert mit dem heutigen Freitag seinen mit Spannung erwarteten Release. Nun versprechen die Entwickler, dass ein beliebtesdirekt zum Launch ihres Spiels an Bord sein soll.Die Rede ist von einem sogenannten, mit dem ihr womöglich bereits aus anderen Spielen, die in eine ähnliche Kerbe wie der Sci-Fi-Spaß schlagen, vertraut seid.Im Rahmen eines PlayStation Blog-Beitrages gibt Director Kim Hyung Tae bekannt, dass man mit einem Update den New Game Plus-Modus für Stellar Blade hinzufügt. Außerdem gibt er einen kurzen Vorgeschmack darauf, was uns mit diesem überhaupt erwartet. Ganz grundlegend ist es möglich, einendes Spiels zu beginnen, ohne auf eure, die ihr auf eurem ersten Abenteuer eingesackt habt, zu verzichten.Im New Game Plus-Modus sollt ihr dann unter anderem die Möglichkeit haben, eines der(einschließlich ihrer fünf Accessoires), die Entwickler Shift Up für Heldin Eve geschneidert hat, freizuschalten. Darüber hinaus sollen jeweils zwei neue Kosmetika für Adam, Lily und die Drohne mit dabei sein.Spannender dürften allerdings die, die im Basisspiel nicht enthalten sind, sein – vier frische Beta-Fertigkeiten, acht zur Verbesserung von Beta- und Burst-Fähigkeiten und fünf Drohnen-Fertigkeiten sind es insgesamt. Hinzu kommt die Möglichkeit,auch über die normalen Stufen hinaus zu erweitern, wobei ihr Waffenlevel beispielsweise von 15 auf 40 steigt.Außerdem soll Eves Equipment und ihr Exospine im New Game Plus-Modus ebenfalls von weiteren Verbesserungen profitieren.Der Schwierigkeitsgrad der sich euch in den Weg stellenden Natybas wird erhöht, außerdem verändern sich die Positionen eurer Gegner in einigen Fällen. Warum sich das Sci-Fi-Spektakel überhaupt für euch lohnt, das verraten wir euch an anderer Stelle ganz ausführlich mit unserem großen Test zu Stellar Blade .