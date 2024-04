Stellar Blade: Schwingt Eve bald ihren Hintern auf eure Mobilgeräte?

Mitauf dem Markt schwingt Protagonistin Eve nun bei zahlreichen Playstation-Spielern ihre todbringende Klinge und ihren langen Pferdeschwanz. Das postapokalyptische Action-Adventure besticht durch eine optische beeindruckende Welt und ein in Fleisch und Blut übergehendes Kampfsystem.Immer wieder ist aber auch das Äußere der attraktiven Heldin Thema der Berichterstattung – auch bei uns.werfen oft die Frage auf, ob das in diesem Maße sein müsse. Dabei hat sich Entwickler Shift Up schon im Vorgängerwerk – dem Mobile Game– auf die Fahnen geschrieben, die weibliche Kehrseite häufig in den Fokus zu rücken. Eine Kooperation der beiden Spiele wäre daher nicht weit hergeholt.Und tatsächlich hat Hyung-tae Kim, CEO und Character Designer bei Shift Up, schon angekündigt, dass er ein Crossover von Stellar Blade mit dem Free-to-play-Gacha-Game plant. „Absolut“, heißt es in einem Video von GamerBraves, „wenn die Zeit reif ist, werden wir einezwischen diesen beiden Spielen präsentieren. Es wird auf jeden Fall etwas, worauf man sich freuen kann.“An welchen Maßstäben sich diese hohe Qualität orientiert, darf hingegen kritisch hinterfragt werden. Der Gacha-Shooter Goddess of Victory: Nikke konzentriert sich weitestgehend darauf, dass die Protagonistinnen euch im Schützengefecht ihren – für gewöhnlich nur teilweise bedeckten – Po entgegenstrecken und ihrelassen. Dagegen wirkt Stellar Blade – auch wenn die üppige Figur Eves häufig im Zentrum der Kameraeinstellung steht und die Outfits oft genug mehr preiszugeben scheinen als sie verdecken – fast wie ein züchtiges Kinderspiel.Erst im Herbst letzten Jahres hatte Goddess of Victory: Nikke übrigens ein einmonatiges CrossOver mit NieR: Automata. Von diesem ließ sich Kim für Stellar Blade zumindest. Dessen Schöpfer Yoko Taro hatte bei einem Treffen der beiden Männer Stellar Blade für dessen Grafik und Charakterdesign gelobt. Dass das rasante Action-Adventure noch mehr zu bieten hat,