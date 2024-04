Stellar Blade: Sofortiges Auslösen der Bewegung „würde nicht zum Animationsstil des Spiels passen“





Zwar dürfen wir eigentlich erst seit heute in Shift Ups aufregendes Action-Adventure eintauchen, doch bereits zuvor gab es eine Demo-Version von, welche Spieler zahllose Stunden lang über ihre Bildschirme liefen ließen. Dabei fiel ihnen der vermeintlichedes Spiels ins Auge.Was es mit eben jenem eigentlich auf sich hat, erklärt nun Stellar Blade-höchstpersönlich. Ihm zufolge handele es sich nämlich nicht um eine technische Unsauberkeit, sondern viel eher um eineIm Zuge eines Interviews mit den Kollegen von 4Gamer stellte man Kim Hyung-tae einige brennende Fragen zur Demo von Stellar Blade. Dabei kam natürlich auch das "Problem" des angeblichen Input-Lags zur Sprache, den Spieler bei ihren Anspiel-Sessions feststellten. Man stellte ihm also ganz konkret die Frage, warum es einezwischen dem Drücken der Taste, um perfekt zu parieren oder auszuweichen, und der tatsächlichen Ausführung der Bewegung zu geben scheint.So erklärt Kim, dass es sich hierbeihandeln würde, sondern viel eher um eine bewusst getroffene Design-Entscheidung der Entwickler, um die Animation flüssig zu halten. Eigentlich gäbe es gar, denn die Fähigkeit wird exakt in dem Moment aktiviert, wenn die Taste auch gedrückt wird – selbst, wenn die folgende Animation etwas Zeit in Anspruch nimmt.„In Stellar Blade gibt es eine Verzögerung von etwa 0,5 Sekunden zwischen dem Moment, in dem man die Taste drückt und dem Moment, in die Fähigkeit auf dem Bildschirm sichtbar wird“, so Stellar Blades Director wortgenau. Und: „Diese Zeitverzögerung lässt sich nicht weiter verkürzen“.Darüber hinaus ergänzte er noch, dass die Shift Up Studios künftig durchauswären, sollten die Rückmeldungen zeigen, dass Spieler das Gefühl haben, die verzögerten Animationen des Spiels würden das Spielgefühl negativ beeinflussen. Bereits zuvor wurden die Eingabezeiten für allgemeine Angriffe sowie das Timing, das beim Blocken und Parieren erforderlich ist, verbessert, um so die Reaktionszeit zu erhöhen. Welchevornehmen solltet, verraten wir euch noch einmal ausführlich an anderer Stelle.