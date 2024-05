Stellar Blade Tipp #1: Benutzt regelmäßig den Scanner

Die Effektivität des Scanners steigt, wenn ihr den entsprechenden Zweig verbessert. So wird die Erkundung sehr viel effizienter.

Tipp #2: Nehmt euch Zeit für die Erkundung

Tipp #3: Geht methodisch vor

Blinkt der Gegner blau, ist eine ganz bestimmte Tasteneingabe gefragt. Bleibt also ruhig und drückt nicht wild irgendwelche Knöpfe, das geht ins Auge.

Tipp #4: Keine Angst um eure Vitcoins

Tipp #5: Nutzt die Tipp-Funktion bei Codes

In den verschlossenen Truhen finden sich meistens wertvolle Materialien für Upgrades, die ihr euch nicht entgehen lassen solltet – oder eine von über 30 Outfit-Blaupausen.