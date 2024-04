Stellar Blade: 45.000 Leute echauffieren sich über Zensur





Ok, next up is Stellar Blade's famous "Holiday Rabbit" Bunny Suit. Yes, it was absolutely changed in patch 1.001 as others had shown in some fuzzy offscreen footage. Here's some clean footage of the original design visible in v1.000 where it had no undergarments. pic.twitter.com/Q1srqncq7M



— Lance McDonald (@manfightdragon) April 28, 2024

Über die Outfits von Eve, der Protagonistin aus, wurde schon viel berichtet – dabei ist das Spiel erst seit drei Tagen auf dem Markt. Nach einem ersten Patch, den das Spiel schon erfahren hat, sind die Kostüme der Heldin wieder mal im Fokus.Diese hätten nämlich mitunter eine Zensur erfahren – andere würden sagen, man hätte die Freizügigkeit ein wenig entschärft. Das sehen einige Leute nun alsund wollen mit einer Petition dafür sorgen, wieder das Spiel zu bekommen, das ihnen nach eigener Meinung zustehen würde. Die gewünschte Anzahl an Unterschriften ist fast erreicht.Auf der Petitions-Plattform change.org hat Mark Kern einen Aufruf mit dem Titel „Free Stellar Blade“ bestartet. In acht Sprachen heißt es, es seien „Spielinhalte, die noch im von Sony veröffentlichten Trailer zu sehen waren“, zensiert worden. „Wir, die Spieler wollen diese Inhalte zurück. Wir hatten uns auf sie verlassen, wegen ihnen haben wir das Spiel zu dem meist vorbestellten Spiel der Welt gemacht […].“ Stellar Blade seiin einer Zeit, in der Publisher mehr als je zuvor Inhalte zensieren würden.Unter dem Aufruf finden sich viele Worte der Zustimmung, unter anderem, weil Stellar Blade alsworden sei. Durch die Zensur werde die Intention des Entwicklers zerstört; das nun gelieferte Produkt stimme nicht mehr mit dem Original überein. Kern hat ein Unterschriftenziel von 50.000 festgesetzt, derzeit haben schonunterzeichnet.Konkret geht es augenscheinlich unter anderem um die eingangs erwähnten Kostüme von Protagonistin Eve, die für viele jetzt scheinbar nicht mehr sexy genug sind, um das Spiel in seiner vollen Blüte genießen zu können. In der ursprünglichen Version 1.000 von Stellar Blade gibt es den „Holiday Rabbit“ Bunny Suit – einen, in dem die großbusige Kämpferin obendrein noch einen sehr tiefen Einblick in ihren Ausschnitt gewährt. Im Day One Patch wurde das Kostüm schon entschärft, indem Eve etwas drunter trägt, das mehr von ihren Hüften und ihrem Ausschnitt verdeckt.In besagtem Patch hatte Sony schon eine. Im gleichen Zug wurden einin das Spiel implementiert. Wenn ihr euch für die, könnt ihr euch ja einen Überblick über fünf besonders mächtige Fähigkeiten verschaffen.