Stellar Blade: Outfit-Änderungen waren rein ästhetische Entscheidung

Wenige Spiele wurden in der jüngeren Vergangenheit derart kontrovers diskutiert wie: Das Design von Eve und vor allem ihre Outfits lösten auf Social Media rege Debatten aus.Nachdem die weibliche Protagonistin aufgrund auffälliger Sexualisierung von einigen Fans vorab zur „anti-woken“ Gallionsfigur gekürt wurde, änderte sich diese Einstellung dramatisch, als die Entwickler das ein oder andere Outfit anpassten und sichgefallen lassen mussten. Mittlerweile hat sich aucheingeschaltet und erklärt, warum es zu jenen Änderungen kam.Kim gab dem koreanischen Outlet Game About ein Interview, in dem man ihn mit vielen Fragen rund um Stellar Blades Level-Design, Kampfsystem und Story löcherte. Aber auch diewurden natürlich angesprochen, sodass man sich zu denäußern konnte. (Kurzer Hinweis: Unsere deutsche Übersetzung basiert auf den englischen Ergebnissen von Google Translate, das ursprüngliche Interview wurde auf Koreanisch geführt.)So wurde Kim nun gefragt, was dievon Eves Oufit war: „Es gibt ein Outfit, das nach dem Day One-Patch eine Zensur-Diskussion ausgelöst hat. War das Absicht?“ Angepasst wurde unter anderem ein, der nun weniger von der Hüfte zeigt, sowie das sogenannte Pfingstrosen-Outfit, das in einem Tutorial-Bild mit nackten Beinen gezeigt wird, beim Hineinschlüpfen aber eineKim hat auf die Frage: „Das finale Ergebnis mit den letzten Änderungen wird den Nutzern mit dem Day One-Patch oder kurz davor bereitgestellt. Ich denke nicht, dass nur weil Kostüme ordinär sind, das gleichzeitig bedeutet, dass sie auch gut sind, das hier waren also. Als Resultat gibt es Teile, wo die Erotik verringert oder mehr betont wurde. Das hier ist das finale Produkt, das wir zeigen wollten.“Es handelte sich also, auch nicht seitens Sony, sondern um eine rein ästhetische Entscheidung. Ob das die Diskussionen rund um das Spiel endlich im Keim ersticken wird oder, nur weiter anheizen wird, bleibt abzuwarten.