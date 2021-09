Webbed: Klebriger Rettungseinsatz auf acht Beinen

Screenshot - Webbed (PC) Screenshot - Webbed (PC) Screenshot - Webbed (PC) Screenshot - Webbed (PC) Screenshot - Webbed (PC) Screenshot - Webbed (PC)

Am 9. September 2021 haben die australischen Entwickler Sbug Games ihren tierischen 2D-Plattformer Webbed für PC veröffentlicht. Der Download via Steam GOG und Humble Store kostet jeweils 8,19 Euro. Die bisherigen Nutzerreviews auf Valves Download-Portal sind "sehr positiv" (aktuell sind 97 Prozent der über 400 Reviews positiv). In der Spielbeschreibung heißt es: "Schwinge dich durch die Bäume, spinne klebrige Netze und freunde dich mit Krabbeltieren an! Sei die süße kleine Spinne, die du immer schon sein wolltest.In der Geschichte von Ab ins Netz begibt sich eine kleine Spinne auf ein Abenteuer, um ihren Freund vor einem fiesen großen Laubenvogel zu retten. Erkunde die gefährliche Wildnis mit nichts als deinen Netzen und deinem Verstand. Schwinge dir gekonnt einen Weg durch die Welt! Hinterlasse mit deinen Netzen eine ganz persönliche Spur in dieser Welt. Spanne sie zwischen allen möglichen Dingen und bahne dir deinen Weg. Freunde dich mit Krabbeltieren an und tanze mit ihnen. Manche brauchen eine helfende Hand und schließen sich dir im Gegenzug vielleicht sogar an."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer