Ultra Age: Post-apokalyptische Kampfaction für PS4 und Switch erschienen

Deine Kombo-Aktionen verändern die Klinge: Mit einer Vielzahl von Klingen schlitzt du dich in rasanter, eleganter Action durch deine Feinde! Wechsle spontan die Klingen, entfessle mächtige Attacken und führe verheerende Kombos aus. Verschiedene Eigenschaften und abwechslungsreiche Aktionen erfordern eine einzigartige Strategie, um gegen verschiedene Arten von Gegnern zu bestehen.

Schließe Lücken mit dem Draht: Mit dem Draht-Skill ziehst du kleinere Feinde zu dir heran und mit der Quantenverzerrung erreichst du sofort größere Feinde! Setze den Draht strategisch ein, um eine zahlenmäßige Unterlegenheit zu überwinden, überwinde Klüfte an Land und greife schnell nach Gegenständen.

Mit Skills gewinnst du die Oberhand: Mit den gesammelten Elementen verbesserst du deine Klingen, erweiterst deine Fähigkeiten und lernst neue Kombos. Wenn du die Module und Machtausrüstungen einbaust, kannst du Age hochleveln, dein Klingenarsenal vergrößern und selbst die härtesten Gegner zur Strecke bringen. Mit Helvis entfesselst du deinen kritischen Zorn, mit der Heilungstasche erholst du dich und mit der Zeitverschiebung plünderst du weitere Gegenstände.

Erlebe eine post-apokalyptische Erde: Folge Age auf seiner Reise in das Jahr 3174. Genieße die mit der Unreal Engine entwickelten Zwischensequenzen – sie erzählen die Geschichte der Mission von Age, die durch futuristische Mechas, Wälder und Wüsten führt. Triff auf mysteriöse Charaktere, besiege gefährliche Bosse und enthülle die Geschichte hinter dem Schicksal der Menschheit.

Am 9. September 2021 haben Next Stage, Visual DART, Intragames und DANGEN Entertainment das post-apokalyptische Action-Adventure Ultra Age für PlayStation 4 und Nintendo Switch veröffentlicht. Der Download via PlayStation Store und eShop kostet jeweils 29,99 Euro. Eine kostenlose Demo ist ebenfalls erhältlich, eine PC-Umsetzung via Steam noch ohne Termin. In der Spielbeschreibung heißt es: "Ultra Age ist ein temporeiches Actionspiel in der Zukunft. Schwinge dein Schwert und erlebe die Geschichte des jungen Kriegers Age, der auf seiner Mission die Menschheit vor dem Aussterben bewahren muss. Mit deinen Klingen schneidest du dich durch Roboter- und Mutantengegner, erkundest futuristische Schauplätze und kommst einer großen Verschwörung auf die Spur, die das Schicksal des Planeten bestimmt.In ferner Zukunft gibt es nicht mehr genügend Ressourcen auf der Erde. Das Ökosystem des Planeten wurde vor langer Zeit durch einen vorbeiziehenden Meteoriten unwiderruflich verändert. Die Menschheit hat sich gespalten: Auf der einen Seite sind die Menschen, die von der Erde geflohen sind und sich in der Weltraumkolonie 'Orbitalbogen' niedergelassen haben, und auf der anderen Seite sind da die Menschen, die auf der Erde geblieben sind und in einer Einrichtung mit dem Namen 'Die Zuflucht' leben.Die Menschheit ist von der Erdoberfläche verschwunden, nachdem ein Experiment der Zivilisten aus der Zuflucht scheiterte, das eigentlich die letzte Hoffnung für die Menschheit sein sollte. Währenddessen schickten die Menschen des Orbitalbogens einige Expeditionen zur Erde, um nach Ressourcen zu suchen. Nachdem keinerlei Anzeichen von Leben gefunden wurden, stürzt ein junger Krieger namens 'Age' mit seinem Schwert aus dem Orbit auf die Erde. In Begleitung seines schwebenden Androiden Helvis muss er den Schlüssel finden, der für das Überleben der Menschheit entscheidend ist."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer