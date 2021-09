Football Manager 2022: Fußball-Manager erscheint Anfang November (auch im Xbox Game Pass)

SEGA und Sports Interactive werden den Football Manager 2022 am 9. November 2021 für PC, Mac und Xbox (FM22 Xbox Edition) veröffentlichen - auf Steam, im Epic Games Store und im Microsoft Store. Der Fußball-Manager wird auch im Xbox Game Pass (PC und Konsole) enthalten sein. Vorbesteller erhalten bei bestimmten Händlern einen Vorabzugang von bis zu zwei Wochen ( Details ).Miles Jacobson, Studio Director von Sports Interactive, sagte: "FM22 wird neue Wege für die Football Manager-Reihe einschlagen, da wir am ersten Tag auch via Xbox Game Pass erscheinen. Der Erfolg unserer Rückkehr auf die Xbox im letzten Jahr hat unsere Erwartungen übertroffen, und wir freuen uns, unsere Partnerschaft mit Microsoft zu erweitern, um Game Pass-Mitgliedern die Möglichkeit zu geben, genau das zu erleben, was einem echten Fußballmanager am nächsten kommt.""FM22 bietet Managern neue, fortschrittliche Möglichkeiten, ihren Stärken zu entdecken und ihren Fußballstil zu entwickeln, um ihr Vermächtnis als große Manager zu festigen. In den kommenden Wochen werden neue Spielfunktionen auf den sozialen Kanälen des Football Managers und auf der Football Manager Website vorgestellt", schreiben die Entwickler.Football Manager 2022 Mobile (für iOS und Android) wird ebenfalls auf die neue Saison vorbereitet und ist ab dem 9. November erhältlich. Details zur Veröffentlichung von Football Manager 2022 Touch, einschließlich der Rückkehr auf Nintendo Switch, sollen demnächst folgen."Early Access wird etwa zwei Wochen vor dem offiziellen Erscheinen am 9. November verfügbar sein. (...) Die Early Access-Version des Spiels kann auf verschiedenen Plattformen zu unterschiedlichen Zeiten live gehen."Letztes aktuelles Video: TerminTrailer