LoveChoice: Konsolenauftakt der bittersüßen Liebesgeschichten

3 kurze Liebesgeschichten mit mehreren Enden

Süße, bittersüße und realistische Beziehungserlebnisse

Verschiedene Mechaniken

Niedliche Grafik und ruhige Musik

Eine Mischung aus Visual Novel und Point-and-Click-Gameplay

Gewinner in der Kategorie "Best Narrative" beim Indie Prize Asia 2019

Screenshot - LoveChoice (Switch) Screenshot - LoveChoice (Switch) Screenshot - LoveChoice (Switch) Screenshot - LoveChoice (Switch) Screenshot - LoveChoice (Switch) Screenshot - LoveChoice (Switch)

Am 10. September 2021 haben Akaba Studio und Ratalaika Games das aus drei nicht-linearen Liebesgeschichten bestehende Erzählabenteuer LoveChoice für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch veröffentlicht. Via Microsoft Store und eShop wird im Gegensatz zum PlayStation Store ein Launch-Rabatt von 20 Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewärt (3,99 Euro statt 4,99 Euro). Die PC-Version ist vor drei Jahren im Early Access auf Steam erschienen, wo lediglich 1,59 Euro für den Download fällig werden und die bisherigen Nutzerreviews "äußerst positiv" ausfallen (aktuell sind 97 Prozent von über 5.000 Reviews positiv).In der Spielbeschreibung heißt es: "Du stehst am Anfang einer neuen Beziehung. Wird sie zu Freude oder zu Leid führen? In LoveChoice entscheidest du durch deine Handlungen, wie die Beziehung sich entwickelt. In 3 Kurzgeschichten entscheidest du, wie du auf unterschiedliche Situationen reagierst. Diese herzergreifenden und bittersüßen Geschichten sind überraschend realistisch, es ist leicht, sich in sie hineinzuversetzen. Egal, ob du single bist oder in einer Beziehung lebst oder einfach nur ein interessantes neues Gameplay-Erlebnis suchst, LoveChoice ist immer die richtige Wahl!"Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer Story 3