The Rewinder: Mystisches Rätselabenteuer für PC erschienen

In The Rewinder schlüpft man in die Rolle von Yun, einem jungen Bewohner der Unterwelt, der als sogenannter Rewinder rachsüchtigen Seelen dabei helfen soll, ihren Weg zu einer friedlichen Reinkarnation zu finden. Dabei verschlägt es ihn in ein verfluchtes Dorf, dessen Unglück er durch Reisen in die Vergangenheit auf den Grund gehen soll. Die Macher versprechen sowohl klassische Point'n'Click-Elemente als auch neuartige Puzzle-Mechanismen, mit denen man Einfluss auf die Intentionen andere Charaktere nehmen könne, um so den Verlauf der Geschichte zu verändern.

Am 10. September 2021 haben Misty Mountain Studio und Gamera Game das auf chinesicher Mythologie basierende 2D-Puzzle-Adventure The Rewinder für PC veröffentlicht. Auf Steam , wo die bisherigen Nutzerreviews "äußerst positiv" ausfallen, wird noch bis zum 16. September ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis des übersinnlichen Pixelart-Abenteuers gewährt (11,24 Euro statt 12,49 Euro). Eine kostenlose Demo ist ebenfalls erhältlich.Letztes aktuelles Video: Trailer