SpiderHeck: Mit Lichtschwertern kämpfende Spinnen für PC und Konsolen angekündigt

Einzel- oder Mehrspieler-PvE: Stelle dich im Einzelspieler- oder lokalen Mehrspieler-Chaos für bis zu 4 Spieler dem Gegner.

Lokales Mehrspieler-PvP: Fechte tödliche Duelle mit deinen Freunden aus, um zu sehen, wer zum Champion der SpiderHeck-Arena wird.

Einfacher Einstieg: Dank einfacher, intuitiver Steuerung schwingst du schon bald wie der Spinnen-Schwertmeister durch die Gegend, zu dem du geboren bist.

Urkomische physikbasierte Kämpfe: Beobachte amüsiert, wie deine Freunde den ultimativen Parkour hinlegen, bis sie sich selbst mit dem Gesicht nach unten in heiße Lava katapultieren.

Unglaubliche Akrobatik: Spinne reagieren dynamisch auf das Gemetzel, was zu zahlreichen halsbrecherischen oder unbeholfenen und zum Schreien komischen Auftritten führt.

Wähle deine Waffe: Dich erwartet eine breite Palette von Waffen, mit denen du deine Gegner vernichten kannst.

Level-Aufstieg: Nutze Vorteile, um dein Gameplay zu verbessern.

Mit SpiderHeck haben die lettischen Entwickler Neverjam und Publisher tinyBuild einen 2D-Party-Brawler angekündigt, der 2022 für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch erscheinen soll. Via Steam kann man an einem Playtest teilnehmen und das physikbasierte Spinnen-Kampfspiel bei Gefallen auf die Wunschliste setzen.In der Spielbeschreibung heißt es: "SpiderHeck ist ein rasanter Couch-Koop-Brawler, bei dem Spinnen im eisernen Griff chaotischer Schlachten mit Laserschwertern, Granaten und sogar Raketenwerfern in den Tod tanzen, um ihre Gegner zu besiegen. Stelle dich der Herausforderung und bekämpfe Welle um Welle bösartiger Wespen im stundenlangen, fast endlosen Einzelspieler-Spaß, oder stürze dich im spannenden Kampf gegen deine Freunde im PvE-Modus ins Chaos. Kämpfe dir in diesem lustigen Spinnen-Showdown stechend, schleudernd und kletternd den Weg zum Sieg frei."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer