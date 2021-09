Colors Live: Es darf wieder gemalt werden

Screenshot - Colors Live (Switch) Screenshot - Colors Live (Switch) Screenshot - Colors Live (Switch) Screenshot - Colors Live (Switch) Screenshot - Colors Live (Switch)

Am 14. September 2021 hat das von Jens Andersson ( Yoku's Island Express ) gegründete schwedische Entwicklerstudio Collecting Smiles das Malspiel Colors Live für Nintendo Switch veröffentlicht. Der Nachfolger von Colors! 3D auf dem 3DS ist sowohl als Boxversion samt SonarPen im Handel und über die offizielle Website als auch als reiner Download via eShop (Preis: 29,99 Euro) erhältlich.In der Spielbeschreibung heißt es: "Das von der Kritik gefeierte Malspiel ist wieder da! Male mit mehreren Pinseln und Ebenen und teile dein Meisterwerk online. Genieße die gleiche Benutzerfreundlichkeit und die leistungsstarken Malwerkzeuge, die Colors! 3D so beliebt gemacht haben. Jetzt kommt druckempfindliches Malen mit dem Colors SonarPen hinzu. Male mit deinen Fingern, deinem Lieblingsstylus oder mit dem Colors SonarPen, unserem eigenen drucksensitiven Stift, der deine Nintendo Switch in das perfekte digitale Skizzenbuch verwandelt. Lies mehr untercolorslive.com/sonarpenColors Quest ist ein brandneuer Spielmodus, der für Anfänger und Meister geeignet ist, und bei dem man nach einem vorgegebenen Thema und verschiedenen Regeln malt. Nach jedem Tag wirst du deine Ergebnisse sehen und deinem Ziel näherkommen. Colors Live stellt mit der Online-Galerie das Internet in den Vordergrund. Nimm an wöchentlichen Herausforderungen teil, folge erfolgreichen Künstlern und teile deine Kreationen mit einer weltweiten Community auf colorslive.com (Nintendo Switch Online-Abo NICHT erforderlich).Jedes in Colors Live erstellte Bild speichert den gesamten Malprozess. Bestaune die talentierten Maler der Welt und lerne von ihren Kreationen, indem du dir das Playback für jedes der über 4 Millionen Gemälde in der Online-Galerie anschaust. Colors Live ist darauf ausgelegt, mit der Zeit erweitert zu werden. Wir werden regelmäßige Updates mit neuen Zeichenwerkzeugen, neuen Herausforderungen und mehr Möglichkeiten zur Interaktion mit deinen Freunden und Followern veröffentlichen. Schließlich soll es ja live sein."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer