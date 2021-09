Destroy All Humans! 2 - Reprobed: Remake des zweiten Teils für PC, PS5 und Xbox Series X/S angekündigt

Screenshot - Destroy All Humans! 2 - Reprobed (PC, PlayStation5, XboxSeriesX) Screenshot - Destroy All Humans! 2 - Reprobed (PC, PlayStation5, XboxSeriesX) Screenshot - Destroy All Humans! 2 - Reprobed (PC, PlayStation5, XboxSeriesX) Screenshot - Destroy All Humans! 2 - Reprobed (PC, PlayStation5, XboxSeriesX) Screenshot - Destroy All Humans! 2 - Reprobed (PC, PlayStation5, XboxSeriesX) Screenshot - Destroy All Humans! 2 - Reprobed (PC, PlayStation5, XboxSeriesX) Screenshot - Destroy All Humans! 2 - Reprobed (PC, PlayStation5, XboxSeriesX) Screenshot - Destroy All Humans! 2 - Reprobed (PC, PlayStation5, XboxSeriesX) Screenshot - Destroy All Humans! 2 - Reprobed (PC, PlayStation5, XboxSeriesX) Screenshot - Destroy All Humans! 2 - Reprobed (PC, PlayStation5, XboxSeriesX)

Crypto-137 kehrt 2022 in Destroy All Humans! 2 - Reprobed zurück, und zwar auf PC, PS5 und Xbox Series X/S. Das Spiel ist ein Remake von Destroy All Humans! 2 (2006) und wird abermals von Black Forest Games entwickelt. Das Studio aus Offenburg war bereits für das erfolgreiche Remake von Destroy All Humans! (2020) verantwortlich. Wie das Vorgänger-Remake wird Reprobed komplett neu auf Basis der Unreal Engine 4 erstellt, soll sich aber 1:1 an der Vorlage orientieren. Auch die Original-Sounds und die Geschichte aus DAH!2 bleiben erhalten, verspricht Publisher THQ Nordic."Nachdem der KGB das Mutterschiff gesprengt hat, sinnt Crypto auf Rache und jagt seine Widersacher in den Vereinigten Staaten, Großbritannien, der Sowjetunion, Japan und sogar auf dem Mond", schreibt der Publisher.In Destroy All Humans! 2 - Reprobed wird man also diversen Schauplätzen rund um den Globus einen Besuch abstatten und ordentlich Chaos in der Flower-Power-Ära anrichten können. Auch ein Abstecher auf dem Mond ist dabei. Im Vergleich zum Vorgänger wollen die Entwickler die Zerstörung der Häuser mit dem Waffenarsenal der fliegenden Untertasse deutlich verbessert haben. Nach einigen Treffern geraten die Häuser zunächst in Brand und werden später zerstört. Apropos Häuser: Sobald Gebäude attackiert werden, fliehen Menschen aus den vermeintlich sicheren Unterkünften und können dann von Cryptos fliegender Untertasse aufgesammelt werden, was Ressourcen für notwendige Upgrades liefert.Crypto-137 (ohne UFO) zeigt sich derweil etwas mobiler und kann mit einem Jetpack über die Karte düsen. Wie beim Original darf der Außerirdische vier neue Waffen einsetzen: Dislocator (Menschen und Fahrzeuge wild herumspringen lassen; bessere Steuerung), Meteor-Strike-Gun (Artillerie mit Meteoriten), Gastro-Launcher (projiziert ein Hologramm des Hausmeisters des Mutterschiffs mitsamt Geschützturm) und Burrow-Beast-Launcher (Untergrund-Monster auf Menschen loslassen).Destroy All Humans! 2 - Reprobed wird man auch im kooperativen Multiplayer-Modus spielen können. Konkrete Angaben über neue oder erweiterte Inhalte wurden bisher nicht gemacht. Es heißt bloß, dass das Spiel "einige neue und überarbeitete Features spendiert" bekommen wird.