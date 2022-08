Outcast 2 – A New Beginning: THQ zeigt neuen Gameplay-Trailer

Die Talaner in Not

Die neuen Abenteuer des altgedienten Cutter Slade haben zwar immer noch keinen genauen Releasetermin, dafür zeigt ein neuer Trailer Teile der Spielwelt und die Kämpfe gegen ruchlose Roboter.Sein erster Auftritt war und ist für viele Spieler älteren Semesters unvergesslich. Als Spielheld Cutter Slade im Jahr 1999 durch eine für damalige Verhältnisse sensationelle Voxel-Optik-Spielwelt stapfte und Infogrames noch ein Publisher war, konnte wohl kaum einer davon ausgehen, dass genau dieser Franchise ein Comeback feiern würde.Nach der mäßigen Neuauflage Outcast: Second Contact möchten die Entwickler von Appeal nun mit einem Nachfolger gefallen.Im neuen Teil, Outcast 2: A New Beginning, wird Slade vor eine harte Aufgabe gestellt. Denn das Volk der Talaner leidet massiv unter dem Joch der Besatzer. Das kann der Spielheld natürlich so nicht stehenlassen und soll im Laufe des Abenteuers natürlich dafür sorgen, dass mit diesem Umstand aufgeräumt wird. Dabei durchstreift er abermals eine riesigen Spielwelt, palavert mit diversen NPCs und wenn es ganz doof läuft, muss sich Cutter Slade auf die blei- oder laserhaltige Sprache seiner anpassbaren Knarren verlassen.Ebenfalls im Trailer das erste Mal zu sehen ist ein neues Gadget, dass es Slade ermöglicht, wie ein Vogel durch die Lüfte zu sausen. Der Flughörnchen-Anzug verfügt anstatt der eingenähten Häute unter der Armen allerdings in der Zukunft über eine Art Lasergitter, das einen ähnlichen Effekt erzeugt.Outcast 2: A New Beginning soll für PC, PS5 und Xbox Series erscheinen, einen genauen Releasetermin gibt es allerdings bisher noch nicht.