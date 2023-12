Outcast: A New Beginning: Releasetermin für PC, PS5 und Xbox Series X | S bekanntgegeben

Outcast: A New Beginning – Release in wenigen Monaten

25 Jahre: So lange hat es gedauert, ehe endlich ein Nachfolger zuerscheint. 1999 durften Spieler erstmals mit Cutter Slade in die damals via Voxel-Grafik dargestellte Welt Adelpha eintauchen, im nächsten Jahr darf man miteinen zweite Reise buchen.Nachdem die durchaus etwas überraschendewurde, ist einiges an Zeit vergangen. In einer Pressemitteilung haben die beiden Unternehmen nun verraten, dass ihr bereits imOutcast: A New Beginning spielen könnt.Genauer gesagt wird Outcast: A New Beginning amfür den, dieundveröffentlicht. Erneut dürft ihr in die Rolle von Cutter Slade schlüpfen, der zwar ein wenig älter geworden ist, aber noch immer den einen oder anderen lockeren Spruch auf den Lippen hat.Technisch gibt es derweil natürlich einen großen Sprung im Vergleich zum 1999er Original. Outcast: A New Beginning setzt auf die, wodurch die Entwickler die zuweilen recht farbenfrohe Alienwelt schick und vor allem abwechslungsreich in Szene setzen wollen. Hinzu kommt ein, welches an klassische Third-Person-Action-Spiele der Moderne erinnert. Mehr dazu seht ihr im Trailer:Zurwollen die Entwickler bisher nicht viel verraten. Bekannt ist, dass man mit Cutter Slade nach Adelpha zurückkehrt und sich dort einiges getan hat. Die vor Ort lebenden Talaner werden von einerbedroht, weshalb ihr kurzerhand zu einer Art Rebellenanführer werdet und den Einheimischen tüchtig unter die Arme greift. Hinter der vermeintlichen Invasion steckt jedoch ein größeresOb Outcast: A New Beginning die Stärken des ersten Serienteils in die Moderne transportieren kann, bleibt noch abzuwarten., haben wir für euch bereits an anderer Stelle festgehalten.