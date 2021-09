Jagged Alliance 3: Das kultige Strategiespiel geht in die nächste Runde

Screenshot - Jagged Alliance 3 (PC) Screenshot - Jagged Alliance 3 (PC) Screenshot - Jagged Alliance 3 (PC) Screenshot - Jagged Alliance 3 (PC) Screenshot - Jagged Alliance 3 (PC) Screenshot - Jagged Alliance 3 (PC) Screenshot - Jagged Alliance 3 (PC) Screenshot - Jagged Alliance 3 (PC) Screenshot - Jagged Alliance 3 (PC) Screenshot - Jagged Alliance 3 (PC) Screenshot - Jagged Alliance 3 (PC) Screenshot - Jagged Alliance 3 (PC)

Die größte Ankündigung bei der THQ Nordic Showcase war Jagged Alliance 3 für PC. Das Spiel soll sich noch "sehr früh" in Entwicklung befinden, sollte zum zehnjährigen Jubiläum des Publishers aber zumindest schon angekündigt werden. Entwickelt wird das Projekt von Haemimont Games aus Bulgarien (ca. 50 Mitarbeiter), die u.a. für Surviving Mars (2018), Victor Vran (2015), Tropico 5 (2014), Omerta - City of Gangsters (2013) und Tropico 4 (2011) verantwortlich waren. Laut Publisher THQ Nordic sei Haemimont Games auf sie zugekommen und hätten überzeugende Ideen für das Spiel präsentiert. Jagged Alliance sei für sie eine Herzensangelegenheit.In Jagged Alliance 3 gilt es die Insel "Grand Chien" zu befreien. Man stellt ein bzw. mehrere Söldner-Teams zusammen und versucht den alten Präsidenten sowie seine Familie aus den Fängen der paramilitärischen "Legion" zu befreien. Das grundlegende Konzept orientiert sich an Jagged Alliance 2 und die Kämpfe finden im Runden-Modus statt - obgleich die Kameraperspektive beim Zielen an XCOM erinnert, wird man gezielt bestimmte Körperteile anvisieren können. Auch die Weltkarte wird viele (und bekannte) Möglichkeiten bieten. So wird man Territorien erobern, lokale Truppen trainieren, mehrere Söldner-Partys kontrollieren und aktiv gegen Leute kämpfen können. Die Erkundung der Gebiete und die Entscheidungen in den Gesprächen sollen ebenfalls wichtig sein, während man sich um die Ausstattung und die Verbesserung der Söldner kümmert. So werden Hinweise, die man in Gesprächen erhalten hat, z.B. in einem "Notebook" festgehalten. Sogar ein Koop-Multiplayer-Modus (Online) ist geplant. Weitere Details zu dem Spiel sollen erst später veröffentlicht werden.Im Vorfeld des Produktionsstarts wurde viel Marktforschung bei den JA-Fans betrieben, z.B. wie die Porträts der Söldner aussehen sollen und wie Look & Tonalität generell ausfallen sollen. Auch was die letzten Teile schlecht gemacht haben, wurde gezielt abgefragt. Generell soll sehr viel Wert auf die Charaktere gelegt werden, die weiterhin an 90er-Jahre Actionfilme angelehnt sein sollen. Die Söldner-Charaktere Ivan, Vicki, Buns, Fidel, Text, Red, Wolf, Hitman, Fauda, MD, Igor und Steroid sind im Trailer zu sehen. Jeder Charakter wird eigene Perks (z.B. ein ehemaliger Baseball-Pitcher kann sehr weit werfen) haben und natürlich im Spielverlauf Level-Ups bekommen.