Jagged Alliance 3: Neue blutige Eindrücke mit Story-Elementen veröffentlicht

Jagged Alliance 3: Rettungsmission auf Grand Chien

Die Qual der Wahl: Welcher Söldner soll es sein?

Nach fast 30 Jahren, einer offiziellen Fortsetzung und mehreren Neu- / Ablegern wird es endlich an der Zeit für Jagged Alliance 3. Zum kommenden Action-Strategie-Highlight hat THQ Nordic neue Eindrücke veröffentlicht.Auch beim diesjährigen Showcase des Publishers durfte der bereits vor einem Jahr angekündigte Titel nicht fehlen. Im Rahmen der Präsentation zeigte man neue bewegte Spielszenen, die dieses Mal auch die übergeordnete Rahmenhandlung in den Fokus rücken.Hauptschauplatz von Jagged Alliance 3 wird die Insel Grand Chien sein. Der Präsident wurde von einer schwerbewaffneten, paramilitärischen Gruppe entführt und zurückgeblieben ist dessen Tochter Emma LaFontaine. Um ihren Vater aus der Gefangenschaft zu befreien, wendet sie sich an die Söldneragentur A.I.M. (Association of International Mercenaries).Der Rest ist Action – das zumindest vermittelt das neue, blutige Video. In punkto Gameplay werden rundenbasierte Scharmützel im Mittelpunkt stehen, die mit „strategischem, offenen Gameplay“ kombiniert werden, wie es in der Abmoderation heißt. Solo-Söldner sollen dabei ebenso auf ihre Kosten kommen wie jene, die lieber online im Koop-Modus unterwegs sein wollen. Dabei steht eine Vielzahl an bereits bekannten wie beliebten Figuren zu Auswahl, die von „schräg“ bis „vollends psychotisch“ reichen.Auch wird im Video angedeutet, dass Spieler sich nicht zwingend an die Erfüllung der Hauptmission halten müssen – offenbar gibt es also auch alternative Wege, sich durch das Gelände zu ballern. Insgesamt verspricht man eine Rückbesinnung zu den Wurzeln, wobei trotzdem neue Funktionen eingebaut werden sollen.Wie schon 2021 bekannt wurde , haben die Verantwortlichen bei THQ Nordic im Vorfeld Marktforschung betrieben, um Jagged Alliance 3 auf den richtigen Weg zu bringen und die Fan-Gemeinde im Entwicklungsprozess einzubeziehen. Ein konkretes Veröffentlichungsdatum gibt es aber derweil noch nicht. Nachfolgend könnt ihr euch das die neuen Eindrücke zum Spiel sowie das THQ Nordic Showcase in voller Länge anschauen.