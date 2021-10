Unsighted: Kooperatives Action-Rollenspiels für PC und Konsolen erschienen

Erkunde die miteinander verbundenen Pfade von Arcadia und entdecke verborgene Abkürzungen und Geheimnisse.

Du hast nur wenig Zeit; lass deine Anima (und die der anderen) nicht auslaufen.

Löse Rätsel und sammle neue Fähigkeiten und Werkzeuge, um Hindernisse zu überwinden.

Erwirb viele verschiedene Waffen, von Nahkampf- bis zu Fernkampfwaffen, die zu deinem Spielstil passen.

Benötigst du mehr Ausdauer? Rüste dich mit einer Vielzahl von Chips aus.

Ein Spiel mit einem hohen Wiederspielwert und einem nichtlinearen Handlungsverlauf; versuche den schnellsten Weg zu deinem Ziel zu finden.

Kooperatives Gameplay verfügbar.

Am 30. September 2021 haben das brasilianische Studio Pixel Punk und Publisher Humble Games das 2D-Action-Rollenspiel Unsighted ab 17,99€ bei kaufen ) für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlicht. Der Download via PlayStation Store Humble Store und Steam , wo bis dato 94 Prozent der Nutzerreviews positiv sind, kostet jeweils 19,99 Euro. Darüber hinaus ist das kooperative Pixelart-Abenteuer auch im Xbox Game Pass (Ultimate) enthalten. Auf PC und Switch kann außerdem eine kostenlose Demo ausprobiert werden.In der Spielbeschreibung heißt es: "Nach einem langen Krieg gegen die Menschen geht den wenigen Androiden, die noch in Arcadia verbleiben, Anima aus, die Energie, die allen Robotern das Bewusstsein gibt. Es liegt an dir, Alma, einen Weg zu finden, deine Erinnerungen wiederherzustellen und deine Freunde davor zu bewahren, UNSIGHTED zu werden. Erkunde die riesigen Ruinen von Arcadia mit jedem Werkzeug, das du finden kannst. Die Zeit läuft unerbittlich davon. Sie brauchen dich, Alma."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer