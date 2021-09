SkateBIRD: Die vogelgerechten Skateparks sind eröffnet

Erkunde zahlreiche (hoffentlich!) vogelgerechte Skateparks, einfach gemacht durch eine Steuerung, die jedem vertraut sein sollte, der schon mal eines von Birdmans Spielen in die Finger bekommen hat.

Finde schicke Klamotten, geheime Mixtapes mit neuen Tracks, gebeutelte Skatebirds, die deine Hilfe benötigen – und noch vieles mehr!

Skate zu einem eigens komponierten, Zwitsch-Hop Soundtrack in Lo-Fi-Qualität!

Screenshot - SkateBIRD (PC, Switch, One) Screenshot - SkateBIRD (PC, Switch, One) Screenshot - SkateBIRD (PC, Switch, One) Screenshot - SkateBIRD (PC, Switch, One) Screenshot - SkateBIRD (PC, Switch, One) Screenshot - SkateBIRD (PC, Switch, One) Screenshot - SkateBIRD (PC, Switch, One) Screenshot - SkateBIRD (PC, Switch, One) Screenshot - SkateBIRD (PC, Switch, One) Screenshot - SkateBIRD (PC, Switch, One) Screenshot - SkateBIRD (PC, Switch, One) Screenshot - SkateBIRD (PC, Switch, One) Screenshot - SkateBIRD (PC, Switch, One) Screenshot - SkateBIRD (PC, Switch, One) Screenshot - SkateBIRD (PC, Switch, One) Screenshot - SkateBIRD (PC, Switch, One) Screenshot - SkateBIRD (PC, Switch, One) Screenshot - SkateBIRD (PC, Switch, One) Screenshot - SkateBIRD (PC, Switch, One)

Am 16. September 2021 haben Glass Bottom Games ihre tierische Skateboard-Simulation SkateBIRD für PC, Xbox One, Nintendo Switch und Amazon Luna veröffentlicht. Der Download via Microsoft Store itch.io und Steam , wo die bisherigen Nutzerreviews "größtenteils positiv" ausfallen, kostet je nach Plattform und Rabatt zwischen 15,11 Euro und 19,99 Euro. Zudem sind die sportlichen Vögel im Xbox Game Pass (Ultimate) erhältlich. In der Spielbeschreibung heißt es: "Grinde auf biegsamen Strohhalmen, mache Kickflips über Tacker und ziehe die coolsten Spuren durch Parks aus Karton und Klebeband – das alles und noch viel mehr in SKATEBIRD!Du bist ein einsamer, kleiner Vogel, und dein Großer Kumpel hat sein Board für immer an den Nagel gehängt. Sein neuer Job nervt ihn gewaltig und er ist so gut wie nie zuhause, um mit dir zu spielen. Doch du wirst all dies zum Guten wenden, indem du dir die Macht, ein lässiger, kleiner Skatebird zu sein, zunutze machst. Du magst vielleicht winzig sein, aber je mehr du skatest, desto mehr Anhänger bekommst du und desto größer wird die Welt, in der du skatebirdest. Andere Skatervögel werden vorbeikommen, um deinen Skatepark auszuchecken und dir bei der Suche nach weiteren Parks zu helfen – und gemeinsam werdet ihr es (irgendwie) schaffen, das Leben deines Großen Kumpels wieder in die richtigen Bahnen zu lenken! Vergiss nicht – Skatebirds geben immer ihr Bestes!"Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer