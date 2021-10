The Alien Cube: Das kosmische Horrorabenteuer hat begonnen

Überlebe die Gefahren, die dir begegnen, während du dich widrigen Wetterbedingungen stellen musst, durch verschneite Wälder, vergessene Verliese und andere andersweltliche Orte wanderst.

Erkunde beängstigende Orte und interagiere mit den Gegenständen, die du auf dem Weg deiner Reise finden wirst, um Rätsel zu lösen und nach Hinweisen zu suchen, um dem Geheimnis auf den Grund zu gehen.

Begib dich in eine machtvoll inszenierte, mithilfe der CryEngine5 entwickelten und photogrammetrischer Technologie ausgestatteten Welt voller unbekannter Schrecken.

Steigere das Lovecraft-Erlebnis mit hoch-qualitativen Umgebungsgeräuschen und einem atmosphärischen Soundtrack aus den Abgründen deiner schlimmsten Ängste.

Tauche ein in die Welt voll unaussprechlicher Geheimnisse hinter der Vergangenheit deines Onkels, dem Protagonisten aus dem Spiel The Land of Pain, und finde die Verbindung zwischen diesen beiden Spielen.

Am 14. Oktober 2021 hat der italienische Indie-Entwickler Alessandro Guzzo sein von H. P. Lovecraft inspiriertes und auf der CryEngine basierendes First-Person-Adventure The Alien Cube für PC veröffentlicht. Via Epic Games Store und Steam , wo auch eine kostenlose Demo des geistigen Nachfolgers von The Land of Pain zum Download bereitsteht, wird noch bis zum 21. Oktober ein Launch-Rabatt von jeweils zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis von 19,99 Euro bzw. 19,98 Euro gewährt.In der Spielbeschreibung heißt es: "The Alien Cube ist ein First-Person Horror-Adventure im Lovecraft-Universum und der spirituelle Nachfolger von The Land of Pain. Du schlüpfst in die Rolle von Arthur, einem einsamen Mann, dessen Leben sich drastisch ändern soll, als es zu seltsamen Ereignissen um das Verschwinden seines Onkels Edgar kommt. Die Welt um dich herum birgt ein schreckliches Geheimnis, eine dunkle und okkulte Realität, in welcher dein Onkel eine wichtige Rolle gespielt zu haben scheint. Geplagt von albtraumhaften Visionen, bist du gezwungen, dich auf eine Reise zu begeben, um die Wahrheit herauszufinden und die Dunkelheit, die dich verfolgt, zu überleben.Du wachst auf, Schweißgebadet: Du hast erneut schlecht geträumt. Die seltsame Höhle, die okkulten Symbole, die rituelle Kultstätte… und dann dieses seltsame Würfel-artige, flüsternde Artefakt, das vom Himmel gefallen ist – es wirkte alles so real. Aber nun bist du wach und die Realität trifft dich wie ein Schlag ins Gesicht: Die Trennung von Jenny, der Umzug, das mysteriöse Verschwinden deines Onkels… Das Klingeln an der Tür trifft dich völlig unvorbereitet: Es ist ein Brief, ein Testament von niemand Geringerem als deinem Onkel, der dir seine Wohnung und eine Warnung hinterlässt, all seine Aufzeichnungen loszuwerden. Es ist an der Zeit, sich auf den Weg dorthin zu begeben und nach Hinweisen zu suchen. Was du jetzt noch nicht weißt, ist, dass die Suche eine Reihe von erschreckenden Enthüllungen und Geheimnissen in Gang setzt, die besser für immer begraben geblieben wären und dass deine schlimmsten Albträume schon bald ans Tageslicht kommen werden."Als Hauptmerkmale werden genannt:Letztes aktuelles Video: TerminTrailer