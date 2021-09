SuperPower 3: Grand-Strategy: Politik, Macht und Megalomanie

Screenshot - SuperPower 3 (PC) Screenshot - SuperPower 3 (PC) Screenshot - SuperPower 3 (PC) Screenshot - SuperPower 3 (PC) Screenshot - SuperPower 3 (PC) Screenshot - SuperPower 3 (PC)

THQ Nordic hat beim 10-jährigen Jubiläumsevent die Veröffentlichung von SuperPower 3 für PC angekündigt. Das Spiel wird von GolemLabs entwickelt. Die beiden Vorgänger stammten ebenfalls vom gleichen Studio. In diesem Grand-Strategy-Spiel, das in der zeitgenössischen Welt spielt, ist es das Ziel, die gewählte Nation zur Weltherrschaft zu führen. Außerdem darf man sein Führungsgeschick in mehreren Szenarien ausprobieren. Ein Releasetermin wurde nicht erwähnt."SuperPower 3 ist maßgeschneidert für alle mit dem Hang zur Megalomanie, die davon überzeugt sind, dass sie die Welt deutlich besser regieren könnten, als es die uns bekannten Politiker tun. (...) Wäre es nicht verlockend, das britische Empire in all seinem Glanz wiederauferstehen zu lassen? Die Spieler:innen bestimmen die Geschicke der Wirtschaft, der Politik, Diplomatie, sozialer Entwicklungen, der Militärstrategie und zahlreiche weitere Faktoren Facetten. Wen man je davon geträumt hat, Herrscher der Welt zu sein, kann man genau das mit SuperPower 3 versuchen!"