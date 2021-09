MX vs. ATV Legends: Die Offroad-Raserei geht weiter

Screenshot - MX vs. ATV Legends (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - MX vs. ATV Legends (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - MX vs. ATV Legends (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - MX vs. ATV Legends (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - MX vs. ATV Legends (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - MX vs. ATV Legends (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX)

Bei der THQ-Nordic-Showcase ist ein neues Spiel aus der Reihe MX vs. ATV angekündigt worden: MX vs. ATV Legends. Es wird "demnächst" für PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series S|X und Xbox One erscheinen. Die Rainbow Studios (Entwickler) versprechen den umfangreichsten Karriere-Modus der Reihe."Mit dem umfangreichsten Karriere-Modus aller Zeiten lädt MX vs ATV Legends die Spieler:innen dazu ein, ihren eigenen Pfad zum Podium zu beschreiten. Dabei stehen so viele Sponsoren und besondere Events zur Wahl, wie nie zuvor. Und im brandneuen 'Trails'-Mode misst man sich mit den Kräften der Natur", heißt es in der Pressemitteilung.